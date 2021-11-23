Может ли Westinghouse заменить «Росатом» в украинской атомной энергетике

Активная интервенция американской компании Westinghouse на украинский атомный рынок обойдется Киеву примерно в $13 млрд. А Россия, потерявшая украинские контракты на модернизацию и строительство АЭС, недосчитается как минимум 20 млрд руб. Эксперты также считают, что главной проблемой станет технологическая уязвимость реакторов типа AP1000, что будет стоить Киеву еще $4-5 млрд.

Энергетическое вторжение США

Американская компания Westinghouse заключила несколько соглашений с украинским «Энергоатомом» о сотрудничестве в атомной сфере. США в ближайшее десятилетие должны построить два энергоблока Хмельницкой АЭС с использованием технологий реактора третьего поколения AP1000. Первый контракт предусматривает закупку услуг на проектирование энергоблоков, второй — приобретение Украиной необходимого оборудования.

Общая мощность Хмельницкой АЭС в составе двух существующих энергоблоков составляет 2 тыс. МВт. Их подключили в 1987 и 2004 годах. С учетом же строительства двух дополнительных блоков расположенная в Нетишине станция в будущем способная выделять около 4 тыс. МВт.

Подписанные на атомной конференции соглашения были анонсированы еще в начале сентября на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Тогда же стал известен размер инвестиций — $30 млрд.

По словам Зеленского, проект является пилотным, то есть находится на стадии проектных испытаний. Это означает, что сроки строительства могут затянуться еще на несколько лет. По этой причине говорить о вводе в эксплуатацию новых энергоблоков, с большой долей вероятности, можно будет не раньше конца 2020-х годов.

Сколько потеряет «Росатом»

Первоначально достройкой Хмельницкой АЭС занимался российский «Росатом», однако теперь, по всей видимости, реализацией масштабного проекта займется США. Россия договорилась с Украиной о достройке станции еще в 2010 году. Тогда предполагалось, что Москва будет обеспечивать финансирование для проектирования строительства и ввода в эксплуатацию новых энергоблоков. Однако в 2015 году правительство Украины при поддержке Рады денонсировало соглашение.

Сотрудничество «Росатома» с Украиной не ограничивалось хмельницким проектом. Российский монополист должен был модернизировать два энергоблока Ровенской АЭС и три — Южноукраинской станции. Киевские власти также планировали строительство крупной АЭС на Востоке страны.

По оценкам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, суммарный ущерб «Росатома» от разрыва связей с Киевом составил как минимум $20 млрд.

Однако, по словам президента фонда «Основание» Алексея Анпилогова, потери России не ограничатся строительным сектором АЭС. Отказ Киева от захоронения ядерного топлива на российской территории обойдется Москве еще в $200 млн ежегодно. Эксперт назвал выбор Украины в пользу американской Westinghouse опрометчивым решением. «Росатом» мог бы достроить Хмельницкую АЭС гораздо быстрее и дешевле. Вместо этого Киев сейчас превратился для США в энергетическую колонию.

В отличие от Украины «Росатом» сможет компенсировать многомиллиардные потери от разрыва экономических связей с Киевом с помощью китайского мегапроекта. Дело в том, что в ближайшие 15 лет Пекин намерен построить 150 новых энергоблоков.

Westinghouse — банкрот

Американская компания не случайно вцепилась в энергетический рынок Украины. Westinghouse несколько раз была на грани банкротства из-за неудачных реализаций зарубежных проектов фирмы. Самый же резонансный инцидент произошел на одной из китайских атомных станций. Спустя полгода после ввода в эксплуатацию энергоблока работники столкнулись с опасной неисправностью оборудования, рассказал Анпилогов.

«Реактор третьего поколения AP1000 оказался во многом неудачным проектом. Тот же Китай вдоволь «наелся» Westinghouse, выкинув его со своего рынка после срыва контракта. С одним из блоков случился вопиющий казус, связанный с «необслуживаемым» насосом. США заверили Пекин, что его не нужно будет ремонтировать, а он в итоге вылетел спустя полгода. Фактически блок потерял возможность аварийного охлаждения ядерного топлива, что могло привести к катастрофе», — объяснил эксперт.

Анпилогов добавил, что китайцам пришлось отправить насос обратно в США. В итоге техническая неисправность привела к необходимости перестройки реактора, которая может обойтись Пекину еще в $3-4 млрд. В отличие от Westinghouse «Росатом» строит один энергоблок в среднем за 5-6 лет. При этом российское топливо не нужно подстраивать под особенности реакторов, большинство из которых на Украине были построены еще в советское время.

«Стоимость строительства одного энергоблока по российским технологиям в полтора раза дешевле американских аналогов и составляет $4-5 млрд.

Цена блока Westinghouse в США сначала составляла около $4 млрд, а сейчас за два блока станции АЭС Вогтль просят $27 млрд — по $13,5 за каждый блок. Это безумная цифра. Станция строится с 2007 года, ввод в эксплуатацию в лучшем случае произойдет в 2022-м. Для Украины же средняя стоимость одного блока составит около $6 млрд», — считает эксперт.

С ним согласился заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, Westinghouse сейчас, по сути, является технологическим и экономическим банкротом. Компания теряет контракты по всему миру: Британия отказалась от участия компании в строительстве АЭС «Хинкли-Пойнт», Турция передала АЭС «Аккую» «Росатому», а в ОАЭ на станции «Барака» американская фирма проиграла конкуренцию корейской KEPCO.

«Американцы могут даже не выйти на реализацию проекта в виду плачевного состояния украинского бюджета. Киеву сейчас попросту неоткуда взять $5-6 млрд на строительство двух блоков. Это остается главной проблемой сотрудничества.

США уже приспособились к техническим особенностям украинских АЭС, в этом плане второго Чернобыля там не произойдет. Однако более серьезными рисками для Киева станет массовый вывод реакторов из эксплуатации», — отметил эксперт.

Энергетическая декоммунизация

Как отметил Фролов, украинские власти фактически провалили подготовку к отопительному сезону. Они закупили катастрофически мало угля для ТЭС, его хватит в лучшем случае на 1-2 суток.

«Сейчас Киев стремится максимально загрузить атомные энергоблоки. В таком усиленном режиме они не использовались последние десятилетия. Успешное прохождение отопительного сезона будет связано с работой трансформаторов АЭС, которые могут перегореть. При таком сценарии Украина в одночасье может лишиться 1-2 ГВт электроэнергии», — объяснил Фролов.

Заместить же выпадающие объемы в этом случае будет нечем. Поставки электроэнергии из Белоруссии не смогут компенсировать столь большие объемы, что приведет к риску веерных отключений. Не менее важной проблемой для Украины, по мнению эксперта, в ближайшие годы станет вывод из эксплуатации старых советских энергоблоков.

«Киев сейчас активно проводит энергетическую декоммунизацию. С 2025 по 2028 годы Украина выведет четыре энергоблока крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Тогда же прекратит работу блок Южноукраинской АЭС, в 2023-м прекратит работу еще один блок. Даже два блока Хмельницкой станции общей мощностью 2 МВт не хватит для компенсации выпадающих объемов. Поэтому сейчас атомные станции необходимы Киеву как воздух», — резюмировал аналитик.

Вкупе с решением украинских властей полностью избавиться от угольной генерации к 2030 году Украине грозит энергетический коллапс. Строительство двух блоков Хмельницкой АЭС завершится в лучшем случае к 2027 году, на тот момент в активе страны уже не будет пяти энергоблоков общей мощностью около 5 ГВт. Новые же реакторы будут вырабатывать максимум 2,4 МВт. «В этом контексте соглашение с Westinghouse выглядит форменным безумием», — заключил эксперт.