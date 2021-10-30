В Киеве обсуждают триллион рублей, «заработанный за счет европейских потребителей газа»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «злоупотребление доминирующим положением и создание искусственного энергетического кризиса в Европе дает возможность получать сверхприбыли за счет европейских потребителей». Так он оценил отчет «Газпрома» о доходах компании за девять месяцев 2021 года. В Москве неоднократно отмечали, что компания выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готова продавать больше газа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон прокомментировал последние данные о прибыли «Газпрома» за девять месяцев 2021 года.

«Злоупотребление доминирующим положением и создание искусственного энергетического кризиса в Европе, который привел к заоблачным ценам на газ в ЕС, дает возможность получать сверхприбыли за счет европейских потребителей», — написал он на своей странице в Facebook.

Макогон отметил, что «Газпром» установил абсолютный рекорд чистой прибыли — за 9 месяцев 2021 года она превысила 1 трлн руб. (1055,028 млрд руб.). За тот же период 2020-го компания понесла убытки в размере 558,226 млрд руб.

В Кремле на обвинения в адрес России в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии — они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.

Президент РФ Владимир Путин называл «полной чушью и бредом» заявления об использовании Россией газа как оружия. В Москве неоднократно отмечали, что «Газпром» выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.

Ситуация с ценами

Цены на энергоносители в Европе резко подскочили в последние месяцы. В начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около $515 за 1 тыс. кубометров, а к концу сентября она выросла вдвое. Цены на газ начали снижаться после того, как 6 октября достигли исторического максимума в $1937. По мнению экспертов, подорожание было связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.

Президент России ранее заявлял, что дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили 8 млрд кубометров топлива. После того, как Путин поручил повысить объемы сырья в европейских подземных газохранилищах, цены пошли вниз.

Переговоры о транзите газа

26 октября Макогон указал, что Украина «готова сегодня» подписать с «Газпромом» долгосрочный контракт о транзите газа в Европу, однако российская сторона не отвечает на предложение.

«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — сказал он в интервью «ТСН», уточнив условия предложения: контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год.

Макогон утверждает, что гарантии принятия мер по сохранению транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», о которых ранее заявляли ФРГ и США, имеют декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами. Он отметил, что «отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс».

Антикризисная скидка

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предложил 22 октября специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок газа сверх оговоренных контрактом объемов – речь идет о скидке в размере 50%. Такая мера, как он предполагает, может поспособствовать решению энергетического кризиса в Европе.

«Честно говоря, это какая-то глупость. Никто это не обсуждал ни с Национальной комиссией по регулированию энергетики Украины, которая устанавливает тарифы на транзиты, ни с внешними игроками. Я уже говорил в своих предыдущих интервью, что ноль, помноженный на ноль, все равно дает ноль. Это решение ни о чем. Оно не учитывает интересы ни поставщика ресурсов, ни покупателя ресурсов (в том числе оператора ГТС «Украины»). Это просто PR-заявление, но оно может иметь крайне серьезные проблемы в будущем», — считает сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В беседе с порталом «Украина.ру» он также предположил, что Киеву в дальнейшем будет трудно вести переговоры о новом контракте относительно транзита газа.

«Если Украине качать газ в два раза дешевле, то как она будет договариваться о новом транзитном контракте и какую позицию готовы занимать украинские власти и украинские переговорщики? Россияне говорят: «Вы можете качать газ в два раза дешевле, так и качайте его в два раза дешевле. Почему вы требуете ставку в два раза выше»? Но работа оператора ГТС вряд ли будет позитивной при такой ставке, мягко говоря», — заключил собеседник издания.

«Путин — главный в Европе»

На этом фоне читатели британского издания Daily Mail оценили поручение президента РФ Владимира Путина по поставкам газа в Европу.

«По крайней мере Путин действительно главный, в отличие от недалеких политиков Европы, которые не понимают, что такое национальный интерес», — написал один из них.

Кроме того, пользователи сошлись во мнении, что своим распоряжением Путин сделал для энергоснабжения Британии «больше, чем правительство страны». Читатели выразили надежду, что теперь поставщики снизят цены на газ.

«Путин доказал Европе, что теперь полностью контролирует ее», — считает один из комментаторов. Другой написал, что он бы отдал свой голос Путину на выборах. «Наши политики могут злиться и пыхтеть сколько им угодно. Но «устрашающая» Россия пришла на помощь. Кто-то может объяснить, почему мы дружим с Саудовской Аравией, но враждуем с Россией?» — написал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября заявил, что «имидж «Газпрома» великолепен».

«Вы все слышали и знаете неоднократно озвученные за последние несколько недель заявления европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что «Газпром» точно выполняет все взятые на себя обязательства», — указал представитель Кремля.