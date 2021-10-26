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Украина предложила России продлить контракт на транзит газа

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина предлагает РФ продлить газовый транзитный контракт, не дожидаясь окончания действующего в 2024 году. Об этом сообщает «ТСН».

«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров газа в год», — рассказал Макогон.

Он подчеркнул, что Россия пока на это предложение не ответила.

Макогон утверждает, что гарантии предприятию мер по сохранению транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», о которых заявляли ФРГ и США, имею декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами. Он отметил, что «отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, то Киев ответит «ассиметричными шагами», если Россия прекратит поставки газа в страну.

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