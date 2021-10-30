На Украине возмутились рекордной прибылью «Газпрома»

Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о рекордной за девять месяцев прибыли российской компании «Газпром».

Он считает, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа в Европе и искусственно создает энергетический кризис. По его словам, эти действия привели к предельно высоким ценам на газ в ЕС, что позволило получать сверхприбыль за счет европейских потребителей.

Макагон уточнил, что чистая прибыль «Газпрома» за девять месяцев этого года превысила 1 трлн рублей, хотя в прошлом году за этом период компания понесла убытки.

Ранее сообщалось, что Молдавия согласилась выплатить $700 млн долга «Газпрому» за предыдущие годы.

Вечером 29 октября министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что страна договорилась с «Газпромом» о продлении истекающего контракта по газу еще на пять лет. В переговорах участвовали глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и Председатель Правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.