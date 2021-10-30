Стали известны детали нового контракта на поставки российского газа в Молдавию

«Газпром» и Молдавия продлили договор на поставку газа на пять лет. Он начнет действовать уже с 1 ноября. В Кишиневе предложили формулу цены, которая будет «ниже рыночной». Кроме того, республика согласилась выплатить $700 млн долга за прошлые годы, но — без учета задолженности Приднестровья. Подробнее об условиях контракта — в материале «Газеты.Ru».

«Газпром», как сообщили в компании, продлил контракт с АО «Молдовагаз» на поставку российского газа потребителям Молдавии с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет «на взаимовыгодных условиях».

Также отмечается, что в Кишиневе согласились выплатить исторический долг за прошлые годы — с учетом пени сумма составила около $700 млн.

Соответствующих договоренностей удалось достичь на встрече руководителей «Газпрома» с делегацией из Молдавии, состоявшейся 29 октября в Санкт-Петербурге. Стороны согласовали условия нового контракта — формулу расчета цены, предложенной Кишиневом, а также договорились о проведении аудита долга «Молдовагаз», его погашении и необходимости дальнейших переговоров для установления календарного плана расчета.

Сколько будет стоить газ

По данным ТАСС, по новому соглашению цена на российский газ для Молдавии может вырасти до $500-600 за 1 тыс. куб. м. К двукратному увеличению стоимости топлива могут привести изменения на рынке, отметил источник агентства.

При этом в Кишиневе заявили, что российский газ обойдется дешевле любых других источников – его цена будет «ниже рыночной», указала советник вице-премьера, министра инфраструктуры республики Андрея Спыну Алина Мерлич.

«Без политических условий»

Основным экспортером газа в Молдавию является «Газпром». При этом предыдущий контракт на поставку топлива истек еще в конце сентября.

В условиях дефицита газа часть предприятий Молдавии переведена на мазут. В стране ввели режим ЧП и начали поиск альтернативных поставщиков газа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября указал на то, что

Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа.

Он добавил, что у Молдавии есть «проблема долга» за газ перед Россией, а также напомнил о том, что «Газпром» предложил Кишиневу скидку на дальнейшие поставки.

На время переговоров стороны продлевали действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м (в прошлом году стоимость составляла в среднем $148).

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м (1,6 млрд куб. м приходится на Приднестровский регион) — это в среднем 8 млн куб м газа в день.

Интересы поставщика

Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что новый контракт защищает интересы российской компании как поставщика.

В «Газпроме» ранее отметили, что стороны подписали «протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере», и продление соглашения на поставки газа является выгодными для обеих сторон.

«Контракт, заключенный на пять лет, означает защиту интересов российской компании как поставщика.

А долги Молдавии настолько очевидные, что проблем с аудитом в компании, по всей видимости, не ожидают.

Подписание нового контракта «Газпрома» с Молдавией — это итог переговоров, достигнутый путем компромисса», — указал Гривач. По его словам, у российской стороны на этих переговорах была очень сильная позиция, однако в то же время «была и потребность, чтобы не переусердствовать с этой силой, поскольку в положении крайнего риска были жизни людей и в Молдавии, и в Приднестровье». Кроме того, «Газпрому» принадлежит контрольный пакет «Молдовагаза».

Откуда появился долг в $700 млн

Сумма в $700 млн – это задолженность АО «Молдовагаз» перед «Газпромом» за вычетом долга Приднестровья перед самим молдавским предприятием.

По открытым данным, российская компания оценивает размер дебиторской задолженности АО «Молдовагаз» более чем в $7,5 млрд. Причем основная часть этой суммы приходится именно на потребителей Приднестровья – свыше $6,8 млрд.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ранее утверждала, что республика не признает «исторический» долг за газ. «Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», — поясняла глава кабмина.