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Бизнес

«Плевок в лицо Макрону»: срыв «сделки века» привел к новой экономической войне Лондона и Парижа

Эксперты раскрыли причины обострения конфронтации Великобритании и Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон

Christian Hartmann/Pool/AP
Срыв Лондоном многомиллиардной сделки Парижа на строительство атомных подводных лодок Австралии переполнил чашу терпения Франции, позволив ей в открытую шантажировать Англию перекрытием поставок электроэнергии по подводным кабелям через Ла-Манш. Ограничения же Британия для французских рыбаков на промысел вблизи собственных территориальных ввод не станет сопоставимым разменом. В условиях же острого топливного кризиса Британия рискует проиграть экономическую войну, в результате чего уже в ближайшее время пойдет на вынужденное перемирие, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

В середине сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании тройственного военного союза AUKUS. Этот шаг стал полной неожиданностью для Франции, которая в 2016 году подписала с Канберрой «контракт века» общей стоимостью $66 млрд на строительство 12 атомных субмарин. Ответ Парижа не заставил себя долго ждать. Уже в конце сентября Франция пригрозила отключить подачу электроэнергии через Ла-Манш, Лондон же недавно сократил число разрешений на рыболовный промысел вблизи острова Джерси. Большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов в обострившемся противостоянии отдали предпочтение Парижу.

Искусственный конфликт

Последствия двустороннего конфликта не будут для стран катастрофичными, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, обострение противостояния носит искусственный характер из-за отсутствия значимых экономических выгод.

«Победителей в противостоянии Парижа и Лондона не будет. Конфликт представляет собой, скорее, имитацию. Франция не сможет с помощью энергетического давления на Лондон заставить Вашингтон заплатить солидные отступные за разрыв контракта с Австралией. Сопоставимых же по объему экономических выгод сейчас у Парижа попросту нет», — подчеркнул эксперт.

Схожую точку зрения высказал и доктор политических наук Юлий Нисневич. По его мнению, предостережения Франции о перекрытии маршрутов поставок электроэнергии через Ла-Манш представляют собой в большей степени словесную, чем реальную угрозу.

«Для Франции торговля через Ла-Манш имеет стратегическое значение, поэтому первыми у Парижа испортились отношения именно с Лондоном. Однако Макрон не пойдет на столь радикальные шаги ради ограниченного доступа французских рыбаков в соседние территориальные воды. Поэтому Лондон уже в ближайшее время расширит количество выдаваемых лицензий»

, — заключил аналитик.

Во всем виноват Brexit

Среди основных причин обострения конфликта между Парижем и Лондоном эксперты выделили поспешный выход Великобритании из состава Евросоюза. Дело в том, что правительство Бориса Джонсона не просчитало экономических последствий столь важного политического шага. В итоге на фоне угроз со стороны Франции отношения между двумя странами переживают в настоящее время сильнейший за последние 50 лет упадок, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» заместитель Института международных исследований Виктор Мизин.

«Англия должна была понимать, на какой рискованный шаг идет, вступая в тройственный военный союз с учетом последствий Brexit и патовой ситуации в энергетическом секторе. На фоне же опрометчивой миграционной политики в настоящее время между Британией и Францией наблюдаются острейшие противоречия по целому ряду проблем, включая массовую переброску нелегалов через Ла-Манш», — отметил эксперт.

Уязвимое положение Лондона после выхода из ЕС также выделил и Сергей Марков. По его словам, Британия сейчас находится не в том состоянии, чтобы диктовать Франции свои условия.

«На американцах отыгрываться сложнее, а вот Британия в ее нынешнем состоянии идеально подходит на роль жертвы. Лондон, как бы он этого не хотел, все равно продолжает сильно зависеть от торговых связей с Евросоюзом, к тому же Париж в этом противостоянии активно поддерживают власти ЕС. Англия в гораздо большей степени зависит от Парижа, поэтому Франция продолжит продавливать свою повестку»

, — резюмировал эксперт.

Пощечина на $66 млрд

Франция и раньше была обозлена на Великобританию за выход из состава Евросоюза. Однако чашу терпения Парижа переполнило присоединение Лондона к новому военному союзу AUKUS, о создании которого Британия, США и Австралия не уведомили ключевых союзников по НАТО. Потеря же $66 млрд стала для президента Франции Эммануэля Макрона политической пощечиной, которую он вряд ли забудет в ближайшее время, сошлись во мнении эксперты.

«Срыв крупной сделки стал со стороны Лондона плевком на $66 млрд в лицо Макрону. Неслучайно в Национальном собрании сейчас активизировались голоса за выход Парижа из НАТО. Более того, общая атмосфера недоверия будет еще долгое время сопровождать отношения Британии и Франции»

, — подчеркнул заместитель Института международных исследований Виктор Мизин.

С ним согласился и Сергей Марков, который заявил о риске замораживания конфликта между Лондоном и Парижем в течении ближайших месяцев. По его словам, это будет обусловлено предвыборной президентской гонкой во Франции. В настоящее же время Макрон уступает в рейтинге основному оппоненту — лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«У Макрона сейчас возникает двойственная ситуация – либо на выборах он станет французским Керенским, либо ему придется искусственно отстранять от власти своего оппонента. Британия же с учетом Brexit идеально подходит для политического обстрела и набора политических очков перед избирателями», — заключил эксперт.

Однако, по его мнению, Лондону не выгодно обострять торговые отношения с одной из ключевых стран ЕС, так как Франция служит естественным шлюзом для связи британской и европейской экономик. Акцент на взаимодействие с Евросоюзом принес бы Британии больше выгоды, чем переговоры о создании зоны свободной торговли с США, Канадой и Мексикой.

«На глобальном рынке доминирующее положение сейчас занимает Китай, низкая себестоимость товаров которого позволяет ему вытеснять других мировых игроков, включая и Британию. Поэтому менее болезненным для Англии станет выход на рынок ЕС, где у них уже есть определенные связи с партнерами», — резюмировал Марков.

Вся надежда на атом

На фоне усиления энергетического противостоянии с Францией Британия объявила о планах строительства новой атомной электростанции Уилфа в Уэльсе. Однако британские энергоблоки являются одними из самых дорогих в мире. К тому же реализацию амбициозного проекта может затормозить ухудшение торговых отношений с Китаем, подчеркнул специалист по атомной энергетике Александр Уваров.

«К настоящему времени в Британии строится только одна атомная электростанция — Хинкли-Поинт. Однако строительство этой АЭС стало возможно только благодаря солидным китайским инвестициям, чья доля в проекте составила порядка 37%. В следующей же АЭС доля Китая должна была приблизиться к 20%. Желающих же заместить китайцев среди зарубежных стран пока не наблюдается», — объяснил эксперт.

Кроме того, для реализации столь дорогостоящего проекта Британии необходима политическая стабильность, которой в настоящее время в стране не наблюдается. Без высокого же уровня господдержки Лондону вряд ли удастся воплотить амбициозные планы в жизнь.

«В Англии очень сложный механизм господдержки для столь дорогостоящих проектов как АЭС. К тому же у британцев одни из самых дорогих атомных энергоблоков в мире, два из которых стоят порядка $27 млрд. Для столь больших объемов финансирования нужна стабильная политическая ситуация, которой в Британии сейчас нет»

, — заключил специалист.

Он добавил, что Великобритании принципиально важно найти собственный ресурсный баланс, который учтет все виды генераций, включая возобновляемые и традиционные источники. В этом случае Лондон обезопасит себя от энергетических угроз Франции и повторения топливного кризиса, парализовавшего большинство промышленных отраслей Королевства.

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