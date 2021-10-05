Стоимость газа в Европе достигла $1300

Цена на газ в Европе снова бьет рекорды — на торгах 5 октября она достигла $1300 за тысячу кубометров. Накануне стоимость газа также росла, но после известий о начале тестирования первой нитки «Северного потока — 2» произошла коррекция котировок.

Данные биржи ICE свидетельствуют о новой рекордной цене на газ в Европе. На торгах во вторник, 5 октября, за тысячу кубометров просили $1300 долларов США.

Это – стоимость фьючерса на голландском хабе TTF с поставкой в ноябре. Фактически, 1 МВт/ч стоит теперь 106 евро – в таком формате цены представлены на бирже ICE.

Накануне цена за 1 тыс. кубов газа на бирже преодолела $1200, но после новостей о том, что Дания одобрила тестовый запуск первой нитки газопровода «Северный поток — 2», цена резко снизилась, почти на $70 (до $1124 за тысячу кубов).

Рекордные цены на газ в Европе связаны с сильным отставанием в закачке топлива в подземные газовые хранилища и ростом спроса на газ в преддверии отопительного сезона, объяснял ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Сегодняшний ценовой рекорд вряд ли стал последним. 15 сентября тысяча кубов газа на бирже торговалась за рекордные $800. Рост цены до $1200 за 1 тыс. кубометров мог быть вызван уменьшением прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа» почти в три раза, которое было зафиксировано утром 1 октября.

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ), по данным Gas Infrastructure Europe на 29 сентября, остаются «на минимальном за многие годы уровне». По оценке компании «Газпром», отставание по заполненности хранилищ по сравнению с прошлым годом составляет 20,5 млрд кубометров газа. Если среднесуточные сентябрьские темпы закачки к 12 октября сохранятся, в хранилищах будет всего около 76 млрд кубометров газа.

Растут в связке с газовыми ценами и цены на уголь – Евросоюз вынужден использовать это топливо для покрытия дефицита электроэнергии. «Европейские потребители — в частности, электроэнергетические компании — запросили дополнительные объемы поставок энергетического угля из России. Угольщики России могут поставлять дополнительные объемы в Европу. Однако в таком случае нужно, чтобы РЖД обеспечили дополнительные возможности перевозки в порты», — сказал источник ТАСС в одной из угольных компаний.

В ОПЕК+ в свою очередь заявили, что рост цен на газ может спровоцировать рост спроса на нефтепродукты – в качестве топлива для электростанций. Это может произойти, если грядущая зима окажется холодной.

Остановить рост цен может скорый запуск нового трубопровода — «Северный поток — 2» — в сочетании с умеренно холодной зимой. Но даже в этом случае цены будут держаться в коридоре $500-600 за тыс. кубометров газа до конца отопительного сезона, ожидают эксперты.

Если в Азии сократят спрос (хранилища в Японии, Тайване, Южной Корее наполнены выше трехлетних средних значений) и текущие закупки, то цена на газ может снизиться на азиатских рынках, высвободив часть поставок для ЕС. Но предсказывать динамику в АТР аналитики не берутся: Китай очень быстро наращивает текущее потребление газа из-за роста экономики и перехода с угольного топлива на газ.