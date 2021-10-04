Сможет ли «Газпром» извлечь максимальную выгоду из энергетического кризиса в Европе

Несмотря на то, что стоимость газа на Лондонской бирже впервые превысила $1200 за тысячу кубометров, «Газпром» вряд ли сумеет извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Это обусловлено ценовыми формулами долгосрочных контрактов, которые по-прежнему составляют основную долю в торговых взаимоотношениях холдинга с европейскими партнерами. Средняя экспортная цена на «голубое» топливо в итоге едва перешагнет отметку $300, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Европа сама создала энергетическую бомбу замедленного действия, привязав долгосрочные контракты «Газпрома» к спотовым ценам, отмечают аналитики. В то же время российский газовый холдинг является слишком большим участником на рынке ЕС, чтобы играть на биржевых спекуляциях, поэтому забирает фиксированную выручку за поставку оговоренных с партнерами объемов газа. Но сможет ли «Газпром» при сложившейся ценовой конъюнктуре извлечь максимальную прибыль по итогам текущего года? Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что нарастить выручку к концу декабря российскому монополисту не удастся ввиду так называемого полугодового лага, заложенного в долгосрочные контракты компании с европейскими партнерами.

Контрактная задержка

Каждый долгосрочный контракт имеет свою внутреннюю фиксированную цену, поэтому никто из мировых игроков не может поймать локальные максимумы, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «Это трейдерская игра. «Газпром» же производитель, он не занимается спекуляциями на бирже, поэтому и забирает фиксированную выручку. В конце текущего года она составит чуть выше $300 за каждую проданную тысячу кубометров», — подчеркнул Пикин.

С ним согласился и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, большая часть долгосрочных контрактов «Газпрома» привязана к биржевым ценам, однако из-за фьючерсного характера спотовых цен компании удастся получить прибыль не раньше первого квартала 2022 года.

«Более 80% действующих долгосрочных контрактов «Газпрома» полностью либо частично привязаны к спотовым ценам. Однако реальная прибыль компании отражается с лагом в полгода. Отсюда и незначительная цена поставок в дальнее зарубежье по итогам первых шести месяцев 2021-го — только $208 за тысячу кубометров. Поэтому в конце года средняя стоимость российского газа будет в районе $280-320, не более», — объяснил Юшков.

Глобальная ошибка ЕС

По мнению директора Института национальной энергетики Александра Фролова, страны ЕС сами сформировали такую рыночную систему продаж энергоресурсов, при которой спотовая составляющая стала ключевой в общем ценообразовании. То есть, фактически европейцы заложили механизм бомбы замедленного действия, последствия которого сейчас безуспешно пытаются преодолеть.

«Местные чиновники исходили из того, что европейская площадка со временем станет привлекательным рынком покупателя. Программа базировалась на том, что с начала нулевых годов спрос на газ будет стабильно расти, а собственная добыча — сокращаться. Следствием этого стала максимальная либерализация рынка, результатом же стратегии — ведущая роль спотовой составляющей. В этом была глобальная ошибка энергостратегии ЕС», — подчеркнул Фролов.

Азиатский фактор

В то же время следствием политики Евросоюза стал тот факт, что в настоящее время их газовый рынок сильно уступает по конкуренции азиатским площадкам. Так, одна только Япония потребляет СПГ больше, чем все страны ЕС в совокупности. Неудивительно, что при подобных объемах спроса ведущие энергетические игроки стремятся попасть на азиатскую премиум-площадку, где наблюдаются сопоставимые с Европой цены, резюмировал эксперт.

«Азиатский регион считается сейчас премиальным рынком. 50% всех объемов СПГ идет в направлении Японии, Китая и Южной Кореи. То есть одна только Япония потребляет сжиженного газа больше, чем весь Европейский союз. К тому же на азиатском рынке поставщикам предлагают выгодные цены, что и приводит к оттоку игроков с европейской площадки», — объяснил Фролов.

Несмотря на недавний отчет «Газпрома» об увеличении поставок газа на европейский рынок, аналитик Юшков считает, что российскому монополисту следует сделать акцент именно на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако и на этом направлении энергетическую компанию поджидают определенные неприятности. Дело в том, что на снижение объемов прибыли «Газпрома» сильно повлияет нефтяная привязка долгосрочных контрактов с турецкими и китайскими партнерами. Если энергоресурс будет стоить в районе $70-75 за баррель, то цена за тысячу кубометров окажется в районе $250-300. То есть, нефтяная привязка станет основным тормозом для извлечения максимальной прибыли, заключил он.

Юшков добавил, что фактор азиатского рынка может стать решающим для поставщиков сжиженного природного газа.

$3500 за тысячу кубометров — не предел

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что в условиях повышенного спроса на внутреннем рынке решение «Газпром Экспорта» об отмене предложения дополнительных объемов российского газа в Европу на следующий год выглядит логичным вариантом. Так, по итогам прошлого года «Газпром» отобрал из подземных хранилищ 72,5 млрд кубометров газа, что сопоставимо с рекордными показателями ЕС за 2019 и 2020 годы — порядка 100 млрд.

«Любой факт появления на рынке новых объемов приводит к снижению спотовой цены. «Газпром» же хочет стабильности, поэтому заключает долгосрочные контракты», — подчеркнул Сергей Пикин.

Поэтому, в частности, был заключен долгосрочный 15-летний контракт с Венгрией, согласно условиям которого Будапешт будет получать «голубое» топливо по одной из самых низких цен в Европе. На очереди должно быть продление крупного энергетического соглашения с Польшей на ежегодную поставку газа не менее 8,7 млрд кубометров, действие которого завершится в конце следующего года. Такие долгосрочные проекты сейчас жизненно необходимы Европе, заключил Пикин. С ним оказался солидарен и директор Института национальной энергетики Александр Фролов. Если в долгосрочных контрактах «Газпрома» с европейскими партнерами сохранялась бы нефтяная привязка, то российский газ даже в условиях пиковых спотовых цен стоил бы потребителям ЕС порядка $300 за тысячу кубометров.

«Вместо этого Еврокомиссия обязала российского монополиста убрать из долгосрочных контрактов пункт о запрете трейдерского реэкспорта. В результате небольшие энергетические компании получили право на откровенные спекуляции. Манипуляции же с летними перепродажами привели к тому, что внутренние хранилища в ЕС фактически опустели. Такое поведение является энергетическим шакальством»

, — отметил аналитик.

Как подчеркнул Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности, такие схемы особенно распространены среди австрийских и немецких компаний. ФРГ, например, которая нарастила поставки российского газа (на 35,8%) ежегодно перепродает его Польше в размере нескольких миллиардов кубометров. Выходом же из кризисного положения, по мнению Фролова, стало бы заключение договоров с крупными газовыми производителями, включая «Газпром», об увеличении их долей во внутренних европейских хранилищах. При текущей же привязке долгосрочных контрактов к спотовым ценам нельзя исключать варианта подорожания цен до $3500 за тысячу кубометров.