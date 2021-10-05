Изношенность газотранспортной системы Украины может привести к транзитной катастрофе

Украина сделала все возможное, чтобы оказаться на грани энергетического банкротства. Вместо экономического шантажа «Газпрома» Киеву следовало бы заняться модернизацией газотранспортной системы, которая находится в состоянии сильной изношенности. Многомиллиардные долги «Оператора ГТС», который должен заниматься ремонтом газовых труб вместо энергетического спонсирования «Нафтогаза», приведут к росту тарифов на электроэнергию и массовым банкротствам снабжающих предприятий, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Нафтогаз Украины» представил «план спасения» газотранспортной системы страны (ГТС). Компенсация в 51 млрд гривен со стороны государственной компании «Оператор ГТС» должна пойти на закупку дополнительных объемов газа для заполнения подземных хранилищ (ПГХ). Однако с учетом привязки краткосрочных контрактов к биржевым и спотовым котировкам Киеву может не хватить выделенных денежных средств. Выходом из кризисного положения могло бы стать продление транзитного контракта с «Газпромом», который завершится в 2024 году. Но готов ли Киев пойти на уступки ради модернизации местной ГТС?

Сколько реально стоит энергетический «план спасения»

Выплатить компенсацию «Нафтогазу» изначально должен был «Оператор ГТС». Однако в государственной компании признались, что смогут выплатить только 30 млрд гривен. В итоге перед началом отопительного сезона страна оказалась на пороге энергетического кризиса из-за нехватки 4 млрд кубометров газа. В подземных же хранилищах Украины к началу октября оказалось только 15 млрд из требуемых 19 млрд кубометров.

По словам директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, действующая ГТС построена таким образом, что даже сами украинцы в точности не могут сказать, сколько им потребуется газа для бесперебойной работы ГТС в зимний период. Дело в том, что в местных ПГХ природное топливо хранит не только «Нафтогаз», но и европейские трейдеры, которым принадлежит значительная часть топливных резервуаров. Иными словами, Украина фактически не может контролировать объемы газовых запасов на собственной же территории.

«Сколько сейчас газа находится в украинских ПГХ — не может предсказать никто. Украине может потребоваться и больше 4 млрд кубометров газа. Но даже заполненные ПГХ не решат энергетическую проблему, ведь потом Киеву все равно придется продавать газ по завышенным ценам конечным потребителям, чтобы компенсировать высокие закупочные цены», — подчеркнул эксперт.

По словам Правосудова, с учетом спотовой привязки краткосрочных контрактов Украины биржевую цену в $1000 за тысячу кубометров следует считать для Киева наиболее реалистичной. С ним оказался солидарен и директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, который прогнозирует закупочную стоимость в $1100.

«Эта сумма станет худшим сценарием для «Нафтогаза». Но даже при цене в $800-900 за газ бюджету страны не хватит денежных средств. Остается только вариант с транзитным соглашением «Газпрома», который за счет оплаты мощностей позволит Киеву покрыть требуемые затраты»

, — отметил аналитик.

По расчетам «Газеты.Ru» в случае спотовой стоимости в $1100 за тысячу кубометров газа Украине придется заплатить из бюджета порядка $4,4 млрд. При самом же оптимистичном варианте — $1000 за тысячу кубометров Киев переведет европейским трейдерам около $4 млрд. То есть, даже если «Нафтогаз» потратит на закупку недостающего топлива всю сумму компенсации вкупе с дополнительными $1,8 млрд от «Оператора ГТС», украинскому бюджету все равно не хватит $700 млн и $300 млн соответственно.

Газовая месть Венгрии

При острой нехватке дополнительных объемов газа единственным реальным помощником Украины может выступить только «Газпром», сошлись во мнении эксперты. Однако продержаться на финансовом плаву Киев сможет лишь в ближайшие 3 года, до завершения долгосрочного транзитного соглашения в 2024-м. Продление же газового контракта в настоящее время находится под большим вопросом.

По словам экономиста Никиты Масленникова, украинские власти последние годы проводили невнятную энергетическую политику, которая фактически отпугнула от местной ГТС основных европейских и российских поставщиков. Заключение же «Газпромом» 15-летнего долгосрочного контракта с Венгрией фактически поставило крест на транзитных амбициях Киева.

«Будапешт заявил об энергетической диверсификации энергопоставок сразу после принятия украинского законопроекта об ограничениях венгерского языка в западных областях страны. Венгрия обиделась на Киев. В итоге Будапешт энергетически наказал Украину за откровенную политическую авантюру», — объяснил экономист.

Как подчеркнул эксперт, в сложившейся ситуации Украине необходимо напрямую договариваться с «Газпромом» для пополнения газовых хранилищ. Однако Киев упрямо не хочет идти на ценовые уступки, настаивая на сохранении транзитных гарантий, усугубляя и без того собственное шаткое положение.

«У Украины нет иного выхода кроме налаживания сотрудничества с «Газпромом». Помимо России никто из мировых поставщиков не станет прокачивать газ через украинскую ГТС из-за риска нецелевого использования природного ресурса. К тому же Киев серьезно подмочил свою деловую репутацию, так и не выплатив долг РФ, который с учетом процентов на данный момент составляет уже $4,5 млрд»

, — резюмировал Масленников.

Давление СП-2 и «Турецкого потока»

Не добавляет оптимизма Киеву и увеличение поставок газа по «Турецкому потоку» вкупе со скорым запуском «Северного потока — 2». В совокупности эти направления, как подчеркнул Константин Симонов, могут свести до нуля фактические доходы Киева от газовой прокачки.

«Турецкий поток» и «Северный поток — 2» полностью закрывают транзитные возможности Киева. С вводом СП-2 через Украину будут прогонять порядка 10 млрд кубометров газа, не более. Сейчас же Киев прокачивает 40 млрд кубометров по фиксированной ставке около $60. Фактическая разница будет в районе 30 млрд кубометров, Киев же будет терять ежегодно порядка $2,4 млрд»

, — отметил эксперт.

С ним оказался солидарен и директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, который заявил, что после 2024 года Украине стоит рассчитывать лишь на минимальный уровень транзитных поставок. Однако даже эти небольшие объемы будут зависеть от уровня спроса на российский газ со стороны европейских стран.

«После 2024 года все будет зависеть от того, насколько европейцы будут нуждаться в российском газе. В любом случае это будут минимальные транзитные объемы – порядка 10-15 млрд кубометров в год. То есть Украина при любом раскладе потеряет большую часть транзитной выручки», — объяснил директор Института национальной энергетики.

Парадокс украинской ГТС

Опрошенные эксперты особо отметили парадоксальный характер украинской газотранспортной системы. Дело в том, что изначально «Оператор ГТС» должен был отвечать исключительно за ремонт изношенной трубопроводной сети. Это решение украинские власти приняли для соответствия европейскому законодательству. Однако в настоящее время от госкомпании фактически требуют полностью покрыть закупку дорогостоящего спотового топлива. В итоге у «Оператора ГТС» скопились огромные долги в размере 20 млрд гривен, что может привести к еще большему росту изношенности газовых труб.

«Нафтогаз» специально был отделен от «Оператора ГТС» для того, чтобы соответствовать нормам европейского энергетического законодательства. «На Украине же по-прежнему продолжают использовать практику перекладывания денежных средств из одного кармана в другой. С другой стороны, у Киева больше нет достойной альтернативы», — отметил Симонов.

По его словам, местная ГТС служит источником как транзита, так и электроснабжения населения, что приведет к катастрофическим последствиям в случае резкого сокращения поставок.

«При таком плачевном состоянии ГТС большая доля газа вообще не доходит до конечных потребителей, сгорая еще во время транспортировки. К тому же размер действующих украинских труб составляет 1420 мм. То есть местная ГТС представляет почти полутораметровую трубу, в которой находится минимальное количество газа — это очень неэффективно», — подчеркнул эксперт.

Замкнутый энергетический круг

По словам экономиста Никиты Масленникова, проблема изношенности украинской газотранспортной системы стала прослеживаться еще в начале текущего века. Так, первые попытки местных властей привлечь европейские инвестиции для модернизации ГТС были предприняты еще во время второго президентского срока Леонида Кучмы. Местные власти хотели создать газовый трехсторонний консорциум в составе Украины, России и ЕС. Эта идея разрабатывалось в дальнейшем при Викторе Ющенко и Владимире Януковиче, однако в итоге Киев упустил выгодную инвестиционную возможность.

«Возникли определенные проблемы с оценкой вклада системы в обеспечение континентальной энергобезопасности, а также споры вокруг украинских прав в международном консорциуме. Европа охладела к реализации программы. В итоге сторонам так и не удалось договориться между собой», — заключил эксперт.