Шушкевич заявил, что за 30 лет Белоруссия потеряла независимость

Первый руководитель Белоруссии Станислав Шушкевич в разговоре с «Газетой.Ru» по случаю 30-летия провозглашения ее суверенитета усомнился в реальной независимости страны.

«Мы абсолютно не чувствуем независимость от России. Наоборот, даже если наш [президент Александр Лукашенко] на словах против чего-то, в итоге он все делает, как того хочет Россия», — сказал бывший председатель Верховного Совета Белоруссии.

При этом бывший глава страны добавил, что независимость Белоруссии была подтверждена юридически 8 декабря 1991 в Беловежской пуще, «когда Советский Союз перестал официально накладывать свои лапы». Однако, по мнению Шушкевича, с 1994 года суверенитет Белоруссии «губится стараниями Лукашенко».

По мнению Шушкевича, спустя 30 лет можно говорить, что во всех республиках бывшего СССР, кроме Молдавии, Украины и прибалтийских стран, нарушаются принципы демократии.

25 августа 1991 года Верховный совет Белорусской ССР проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете. Фактически это событие считается провозглашением независимости Белоруссии. Шушкевич руководил Белоруссией с 1991 по 1994 год.

Кроме того, Шушкевич заявил, что современная Белоруссия хуже СССР.