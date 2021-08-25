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Шушкевич считает, что современная Белоруссия хуже СССР

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Виктор Драчев/ТАСС

Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич в разговоре с «Газетой.Ru» по случаю 30-летия провозглашения ее суверенитета раскритиковал политический строй страны.

«У нас были большие надежды после получения независимости. И все развивалось как надо, пока власть не захватила КГБшная олигарховская хунта. И теперь у нас хуже, чем в бывшем Советском Союзе. То есть, мы говорим одно, а делаем другое. Свой внутренний зародыш мерзопакостного правления мы не ожидали», — сказал Шушкевич.

Политик добавил, что считает ключевой поддержку России в сохранении у власти президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2020 году.

25 августа 1991 года Верховный совет Белорусской ССР проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете. Фактически это событие считается провозглашением независимости Белоруссии. Шушкевич руководил Белоруссией с 1991 по 1994 год.

Ранее Шушкевич назвал действия экс-главы СССР Михаила Горбачева главной причиной распада Советского Союза.

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