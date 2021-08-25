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Экс-глава Белоруссии предрек стране много крови и страданий

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Дмитрий Донской/РИА «Новости»

Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич в разговоре с «Газетой.Ru» по случаю 30-летия провозглашения суверенитета допустил революционный сценарий в его стране.

«Разве можно терпеть власть, которая не способна изменить ситуацию? А она не способна, к сожалению, мы это видим. Видимо, этот этап нужно пережить, как переживали в свое время Французскую революцию. Тогда было много крови, страданий и потерь. Я боюсь, что и у нас может прийти к этому», — сказал бывший председатель Верховного Совета Белоруссии.

Шушкевич добавил, что режим Лукашенко опасен для белорусской государственности.

«Он [Лукашенко] превратил Беларусь в «плененную нацию». Мы — пленные. Он отучает пропагандой граждан от ценностей. [У режима] две составляющие: одни бандиты утверждают, что нет более святого, чем Лукашенко, их поддерживают милиция и армия. Многие уезжают, ходят слухи, что у нас население составляет уже менее 9 миллионов», — рассказал Шушкевич.

25 августа 1991 года Верховный совет Белорусской ССР проголосовал за придание статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете. Фактически это событие считается провозглашением независимости Белоруссии. Шушкевич руководил Белоруссией с 1991 по 1994 год.

Кроме того, Шушкевич заявил, что современная Белоруссия хуже СССР.

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