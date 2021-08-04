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Бизнес

«Прощай надежда на повышение доходов населения»

Дерипаска: действия Центробанка противоречат усилиям правительства по оживлению экономики

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Михаил Метцель/ТАСС
По мнению Олега Дерипаски, действия ЦБ на финансовом рынке не замедлят влияние мировой инфляции. Регулятор, повышающий ключевую ставку, добьется лишь продолжения снижения доходов населения, стагнации экономического роста. Предприниматель подчеркивает: решения Центробанка расходятся с программой правительства

Действия Центробанка ставят крест на росте доходов населения. Об этом в Telegram заявил миллиардер Олег Дерипаска.

«Наивно считать, что Центробанк своими действиями на нашем крошечном финансовом рынке (а ставки по коммерческим кредитам двинулись к 9%) может остудить мировую инфляцию», — написал бизнесмен.

Вместо этого, по мнению миллиардера, регулятор добьется возврата к стагнации последних лет и роста инвестиций в основной капитал предприятий.
«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности – в общем, все, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить», — добавил Дерипаска.

Он отметил, что из-за возросшей стоимости долга и рабочей силы, укрепления рубля предприятия не смогут создавать новую продукцию, работать на экспорт.

Свои слова он подкрепляет данными IHS Markit: аналитики отметили рекордный с ноября прошлого года спад индекса деловой конъюнктуры PMI в обрабатывающих отраслях России. «Слабый клиентский спрос привел к ослаблению нагрузки на производственные мощности по мере дальнейшего сокращения занятости и незавершенных заказов», — подчеркнули эксперты агентства.

На фоне такой тенденции Дерипаска назвал странными последние заявления Центробанка о повышении спроса в экономике, который нужно «сбалансировать» повышением процентных ставок. «В очередной раз удивляешься, как Центральный Банк действует вопреки установкам правительства, пытающегося оживить экономический рост, поддержать занятость, преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан. Фактически задрав ставки до запредельного уровня даже для развивающихся стран, Центральный Банк подрывает сами основы долгосрочного экономического роста», — резюмирует миллиардер.

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С ним поспорил депутат Госдумы, член комитета по финансовому рынку Алексей Лященко. «На мой взгляд, устойчивость экономики зависит от выработки ВВП. А она зависит от уровня производительности труда, который складывается из применяемых технологий, из уровня квалификации специалистов, а также стимулирующих их правовых норм. Уровень ключевой ставки является, скорее, производным от этих процессов. Поскольку он либо поощряет успешную экономику, либо сдерживает необоснованное потребление. Если у нас при низком уровне производительности труда будет низкая ключевая ставка, это только разгонит потребление без выработки ВВП. Это очень опасно и может привести к высокому уровню инфляции», — пояснил парламентарий.

23 июля ЦБ впервые за семь лет поднял ключевую ставку сразу на 100 пунктов до 6,5% годовых в рамках борьбы с инфляцией. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о росте спроса по сравнению с выпуском продукции. Поднимая ключевую ставку четвертый раз подряд, Центробанк намерен снизить риски дальнейшего ускорения инфляции и вернуть ее к 4%.

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23 июля 18:53

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, после повышения ключевой ставки до 6,5% потребителям «придется попрощаться» с дешевой ипотекой. В то же время он не исключил некоторого роста процентов по депозитным вкладам. ВТБ, «Райффайзенбанк» и «Открытие» подтвердили намерение повысить ставки по ипотеке вслед за решением ЦБ.

Президент Владимир Путин назвал действия регулятора соответствующими нынешней экономической ситуации. Он отметил, что инфляция в России «выходит за целевые ориентиры».

В июне годовая инфляция побила пятилетний рекорд, достигнув отметки в 6,5% — это максимум с 2016 года. В июне цены на продовольственные товары выросли на 0,64% по сравнению с маем и на 7,9% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,68% и 7,04% соответственно.

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