ЦБ: инфляция в России не достигла пиковых значений

В июне годовая инфляция достигла 6,5% и, вероятно, продолжит расти, сообщает Центральный банк России на страницах бюллетеня департамента исследований и прогнозирования «О чем говорят тренды».

«Динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остается существенно повышенной и пока не проявляет признаков к замедлению. В результате годовая инфляция в июне достигла 6,5%. Вероятно, ее пиковое значение еще не достигнуто, учитывая инерцию инфляционных процессов и значительную задержку в их реакции на процесс нормализации денежно-кредитной политики», — говорится в исследовании Центробанка.

Эксперты спрогнозировали сохранение повышенных инфляционных ожиданий у людей. В связи с этим способом обеспечения финансовой стабильности экспертами было выбрано повышение цены денег через поднятие ключевой ставки.

Банкиры напомнили, что такие решения уже реализовывались как в развитых странах, так и в странах, где рынок только формируется. Аналогичная монетарная политика, выражающаяся в таргетировании инфляции, проводилась в России после 2015 года.

Ранее инфляция в России побила пятилетний рекорд.