Путин: инфляция в России выходит за целевые ориентиры

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране выходит за целевые ориентиры. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Путин добавил, что правительство и Центробанк реагируют на ситуацию соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования.

По его словам, все предпринимаемые шаги должны быть координированы, выверены и сбалансированы.

Ранее Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 4,7-5,2% до 5,7-6,2%.

В начале июля ЦБ сообщал, что в июне годовая инфляция достигла 6,5%, этот показатель стал максимальным с августа 2016 года.