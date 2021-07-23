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Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2%

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Центральный Банк России повысил прогноз по инфляции на текущий год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%. Об этом говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания совета директоров.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — отмечается в сообщении.

В начале июля ЦБ сообщил, что в июне годовая инфляция достигла 6,5%, этот показатель стал максимальным с августа 2016 года. В регуляторе тогда предположили, что инфляция продолжит расти.

Ранее стало известно, что Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%.

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