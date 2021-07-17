«Легкие решения»: почему Киев недоволен итогами саммита Меркель и Байдена

В «Нафтогазе» считают, что Киев смог убедить немецкого канцлера Ангелу Меркель в том, что российский проект «Северный поток — 2», который почти достроен, представляет угрозу «реальной безопасности» и что дело «не только в деньгах и экономике». После этого глава правительства ФРГ якобы изменила свое мнение относительно газопровода.

Украинские власти смогли убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что российский газопровод «Северный поток — 2» угрожает безопасности Украины. Такое мнение выразил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, после этого немецкий канцлер «много в чем изменила» свое мнение по поводу российского проекта. Витренко заявил, что Киев дал понять Меркель, что угрозу представляют и «легкие решения», в том числе обсуждаемое продление транзитного договора между Россией и Украиной на 10 лет. «Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», — добавил он.

Глава «Нафтогаза» добавил, что власти Украины по-прежнему ожидают, что российский газопровод не будет введен в эксплуатацию. Витренко также надеется, что договоренности по энергетической безопасности Украины будут решены до ухода Меркель с поста главы кабмина ФРГ.

Позиция Германии

Накануне прошла встреча канцлера Германии и президента США Джо Байдена. В частности, они обсудили «Северный поток — 2». Во время пресс-конференции Меркель подчеркнула, что позиции Вашингтона и Берлина по этому вопросу отличаются.

«Для меня «Северный поток — 2» — дополнительный проект, а не проект вместо транзита газа через Украину. Все остальное вызвало бы большую напряженность. Мы ведем переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять», — отметила она.

По словам канцлера, несмотря на то, что США и ФРГ рассматривают «Северный поток — 2» по-разному, понимание роли Украины для этих стран «было и есть — Украина остается транзитной страной». Что касается территориальной целостности, то Украина имеет на нее право, но этот вопрос решается в рамках «нормандского формата», в котором участвуют Россия, Украина, Германия и Франция, добавила глава кабмина ФРГ.

В то же время Меркель напомнила, что Германия и Еврокомиссия приложили много усилий, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был заключен — его срок действия истечет в 2024 году.

«И я прежде всего исхожу из того, что после этого такие поставки газа будут возможны», — сказала канцлер Германии, подчеркнув, что пока не слышала заявлений противоречащих ее ожиданиям.

Действительно, российская сторона неоднократно отмечала, что «Северный поток — 2» не повлияет на транзит газа через Украину, но только в том случае, если Киев будет идти на диалог и возможные компромиссы по поставкам.

Во время пресс-конференции по итогам встречи с Байденом, Меркель заметила, что у европейской стороны есть «множество инструментов», которые можно использовать в случае прекращения транзита. «Я не хочу здесь на этом месте спекулировать, но хочу лишь сказать, что мы с нашими специалистами обсуждаем, какими возможностями для реакции мы располагаем», — заверила она.

Позиция США

Американский президент Джо Байден после переговоров с Меркель заметил, что введение санкций против участников реализации проекта не имело смысла, так как трубопровод почти достроен.

В то же время он выразил мнение, что с Меркель нужно было обсудить, пытается ли Россия якобы шантажировать Украину или кого-то другого. Байден заверил представителей СМИ, что они вместе с Меркель поручили своим командам разработать меры, которые можно было бы применить по отношению к России.

Кроме того, они выясняют, как российские действия повлияют на энергетическую безопасность Европы и Украины.

«Мы с канцлером Меркель абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия для принуждения или запугивания ее соседей», — сказал глава Белого дома.

Ответ Украины

Между тем в официальный Киев оказался недоволен результатами переговоров Байдена и Меркель. Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что стороны так и не достигли конкретики в вопросе поддержки Украины.

Никифоров выразил благодарность главе США и канцлеру Германии, но после добавил: «Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали».

По его словам, Зеленский надеется, что «самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам». «И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы», — отметил Никифоров.