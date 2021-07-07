Пандемии вопреки: как выросли доходы российских чиновников

Доходы чиновников и депутатов России в 2020 году суммарно выросли на 10 млрд рублей. Это свидетельствует из исследования журнала Forbes, обновившего рейтинг «100 госслужащих и депутатов — 2021» — по сравнению с прошлым годом, доход сотни самых богатых семей госслужащих возрос с 65,8 до 75,9 млрд рублей, следует из их деклараций.

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Так, возглавил данный рейтинг депутат законодательного собрания Челябинской области и параллельно президент «Южуралзолота» Константин Струков. По итогам прошлого года бизнесмен занимал третье место в рейтинге, тогда как за 2020-й доход его семьи составил более 8,6 млрд рублей — это на 3,5 млрд руб. больше, чем в предыдущей версии рейтинга. Forbes связывает первенство Струкова с историческими показателями цен на золото.

На второй строчке рейтинга изменений не произошло — ее занимает депутат законодательного собрания Камчатского края, совладелец дальневосточной рыбопромысловой компании «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок. Его семья задекларировала 7,7 млрд рублей при том, что годом ранее их доходы составили 5,5 млрд рублей. Причем 2,7 млрд рублей из общего бюджета приходятся на доходы супруги чиновника.

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На третье место с первого опустился депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который за год увеличил свой доход с 6,2 до 6,3 млрд руб. Это произошло несмотря на то, что в марте 2021-го чиновник был арестован и сейчас находится в СИЗО по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Единственным новичком в топ-10 госслужащих с рекордным доходом попал депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев с доходом в более чем 2,2 млрд рублей. Среди представителей Совета Федерации самым богатым оказался сенатор Валерий Пономарев, совладелец «Океанрыбфлота» и акционер Интерпромбанка, чье состояние превышает 4,2 млрд.

Также, как отмечает finanz.ru, суммарные доходы (43,7 млрд рублей) первой десятки, представленной Forbes, оказались выше годового бюджета сразу 13 регионов страны с населением почти 6 млн человек. Об этом говорят данные Федерального казначейства.

С полным списком рейтинга можно ознакомиться на сайте Forbes. Журнал уточняет, что финальная версия подсчетов может отличаться от нынешней версии, поскольку еще не все органы власти опубликовали свои декларации.

Доходы населения и президента

Слабым звеном российской экономики остаются реальные доходы населения, говорится в отчете Минэкономразвития от 1 июня. Об этом же свидетельствуют данные доклада, который опубликовал Росстат в апреле 2021-го.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в I квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с докризисным I кварталом 2020-го. В целом же за 2020-й снижение доходов население, если сравнивать с 2019-м, составило 3%. Эта динамика совпала с прогнозами правительства. В Кремле, оценивая ситуацию с падением доходов россиян, подчеркнули, что тенденция остается достаточно напряженной. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, статистика показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы.

Минэкономразвития в свою очередь прогнозирует, что рост реальных располагаемых доходов населения в 2021 году составит 3,0%, в то время как прогноз по росту реальных заработных плат снизился с 2,2% до 2%.

Вместе с тем вырос годовой доход президента России Владимира Путина, о чем говорится в декларации, опубликованной Кремлем. За 2020 год глава государства задекларировал 9,99 млн рублей, что выше, чем было в 2019-м — 9,72 млн, не изменив список имущества — в пользовании президента находится квартира, гараж, два автомобиля отечественного производства и прицеп «Скиф». Максимальный доход президента был зафиксирован в 2017-м году и составил тогда 18,7 млн руб.