Названы российские регионы-лидеры по экономической устойчивости

Первое место в рейтинге регионов-лидеров по экономической устойчивости по итогам первого квартала текущего года заняла Москва. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРго), подготовленного на основе данных Росстата.

На втором месте оказалась, Курская область, а на втором — Пензенская. Также в десятку попали Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская, Калининградская области, Дагестан, республика Алтай и Северная Осетия (Алания).

В рейтинге учитывались следующие показатели: начисления НДС в регионе, размер госдолга, индекс промышленного производства и другие.