Forbes: выросли доходы самых богатых госслужащих

Список ста самых богатых государственных служащих, в том числе депутатов, обновился на треть. Это следует из данных рейтинга, опубликованного Forbes.

Совокупный доход ста человек — 75,9 млрд рублей. Это на 10,1 млрд больше по сравнению с прошлым годом. На первой строчке — президент УК «Южуралзолото» и депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков.

В группу руководителей субъектов с рекордными доходами вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Брянской области Александр Богомаз и президент татарстана Рустам Минниханов. Также в рейтинг попала вице-премьер Татьяна Голикова и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее журнал Forbes составил третий ежегодный рейтинг лидеров, предпринимателей и визионеров моложе 30 лет, в который вошли певец и битмейкер Вячеслав Марлов (Slava Marlow) и актриса Варвара Шмыкова.