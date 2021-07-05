Москва и Ямало-Ненецкий округ стали лидерами по доходам населения

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономный округа, а также столица возглавили рейтинг регионов по уровню доходов населения, свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

«Москва, оказавшаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю фактически на треть. Далее в рейтинге располагаются: Чукотский автономный округ (2,39), показавший самый значительный прирост за прошедший год (2,27 в рейтинге 2020 года), а также Магаданская область (2,27), Сахалинская область (2,23), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,11)», — говорится в исследовании.

Также в первую десятку вошли Санкт-Петербург, Московская и Мурманская области. При составлении рейтинга учитывались показатели за 12 месяцев — 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года.

«Реальные располагаемые денежные доходы россиян в прошедшем году сократились на 3,5 процента. Однако при этом государство значительно расширило финансовую поддержку населения, прежде всего, семей с детьми, таким образом, поддержка властей частично скомпенсировала негативные эффекты экономики», — отмечают эксперты, опрошенные в рамках исследования.

При этом отношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров опустилось с 1,65 до 1,58.

Ранее стало известно, что прожиточный минимум в России в 2022 году увеличится, однако его размер будет отличаться для разных категорий граждан. Для трудоспособного населения этот показатель составит 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, для пенсионеров – 10 277 рублей.