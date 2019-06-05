«Шансов на прорыв нет»: из России вывели $40 млрд. LIVE

Далеко не все сегодня такие пессимисты как Кудрин. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка пока выше нейтральной, а регулятор готов рассмотреть ее снижение в ближайшее время. Нынешнюю денежно-кредитную политику она охарактеризовала как умеренно жесткую. Напомним, ставка сейчас составляет 7,75%, нейтарльный уровень, по мнению главы ЦБ, это 6-7%.

При этом Набиуллина предупредила, что смягчение денежно-кредитной политики не повысит темпы экономического роста, но увеличит инфляцию и создадут риски для финансовой стабильности, если проблемы экономики лежат в другой плоскости.