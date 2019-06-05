«Шансов на прорыв нет»: из России вывели $40 млрд. LIVE

Далеко не все сегодня такие пессимисты как Кудрин. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка пока выше нейтральной, а регулятор готов рассмотреть ее снижение в ближайшее время. Нынешнюю денежно-кредитную политику она охарактеризовала как умеренно жесткую. Напомним, ставка сейчас составляет 7,75%, нейтарльный уровень, по мнению главы ЦБ, это 6-7%.
При этом Набиуллина предупредила, что смягчение денежно-кредитной политики не повысит темпы экономического роста, но увеличит инфляцию и создадут риски для финансовой стабильности, если проблемы экономики лежат в другой плоскости.
«У нас нет возможности для серьезного прорыва», — заявил Кудрин. И тут его позиция созвучна западным экономистам.
«Потенциал роста поэтому не увеличивается. В этом году, действительно, я сказал, что, по моему прогнозу, рост составит не 1,3%, как по официальному прогнозу, а ниже 1%. К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста — около 2% или ниже. Полагаю, что мы не достигнем планки в 3% и выше, чтобы выйти выше среднемирового роста», — подчеркнул Кудрин.
Кудрин вообще был пессимистичен. Он констатировал, что сейчас бизнес вообще не доверяет судебной системе РФ. Он вспомнил свое любимое произведение Александра Пушкина, день рождения которого отмечается сегодня, — «Дубровский», где речь идет о том, что богатый помещик Кирилл Троекуров подкупает суд и «совершает рейдерский захват» поместья Андрея Дубровского. Подобное, по словам Кудрина, можно и сейчас наблюдать в России.
Первые новости с ПМЭФ-2019 не слишком утешительны. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что .арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал настоящим шоком для экономики, повлекший удвоение оттока капитала из РФ. «С начала этого года отток капитала удвоился, и сейчас достиг уровня более $40 млрд», - сказал Кудрин.
По итогам переговоров с председателем КНР 5 июня президент РФ уже заявил, что Москва и Пекин будут развивать использование национальных валют в двусторонней торговле.
«Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживание сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках», — Путин.
На форуме ожидается не менее 12 тыс. человек из 140 стран. Не исключено, что по факту их будет больше. Организаторы отмечают, что в рамках форума состоится 170 мероприятий деловой программы. А главными действующими лицами станут Владимир Путин и Си Цзыньпин, который накануне прибыл с визитом в Россию. Главы государств ранее уже успели обсудить ряд аспектов двустороннего сотрудничества, включая общий курс на дедолларизацию.
По прогнозам синоптиков в этот день в северной столице России будет очень жарко: воздух прогреется до плюс 31 градуса. Дождей не ожидается.
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