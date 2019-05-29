Дети любой ценой: в России появится отцовский капитал?

Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила ввести «отцовский капитал» после рождения третьего ребенка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст доклада.

По задумке разработчиков проекта, для получения субсидии необходимо будет соответствовать ряду требований: все дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, а родители обязаны находиться в официально зарегистрированном браке.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет основой для уже действующего во многих регионах и доказавшего эффективность регионального материнского капитала»,

— говорится в документе.В Минтруда заявили, что данные предложения в ведомство не поступали.

Предполагается, что отцовский капитал не будет исключать существующий материнский. Субсидии отцам должны стать дополнительной мерой финансовой поддержки семьи.

«Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь,

по исследованиям социологов, «третьего ребенка заказывает отец». Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной»,

— сказал изданию автор документа, зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

Предполагается, что отцовский капитал будет сопоставим с материнским, который в настоящее время составляет 453 тыс. рублей.

Начать реализацию проекта планируется с «пилотных» регионов — Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, впоследствии выплату «отцовского капитала» могут ввести и в других российских регионах.

По словам Рыбальченко, сегодня число россиянок в возрасте 32 лет, на который в среднем и приходится рождение третьего ребенка, находится на историческом максимуме. Предполагается, что новые меры помогут достичь к 2024 году среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне 1,92-2,05 детей на одну женщину, что прописано в национальном проекте.

Подсчитано, что на реализацию потребуется более триллиона рублей в течение пяти лет (1,25% от общего объема ВВП).

В июне доклад ОП «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ» будет направлен в правительство, а также в рабочую группу по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта «Демография».

В настоящее время 90% всего объема финансирования в рамках нацпроекта направлено на семьи, в которых растут один или два ребенка. ОП же предлагает меры для многодетных семей. В демографически успешных странах 40% средств на подобные проекты идет на поддержку рождения третьего и последующих детей, отмечается в докладе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова не исключила введения новых мер стимулирования рождаемости в России. В частности, правительство может ввести выплату материнского капитала за первого ребенка в семье. «Я не буду скрывать, и такие варианты тоже обсуждаются. Конечно, на это потребуются значительные средства», — признала Голикова.

Вице-премьер добавила, что,

«скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей». Это связано со многими аспектами, в том числе и с необходимостью обеспечения «сохранения нации», сказала Голикова.

Она также отмечала, что россиянки стали позже рожать первого ребенка. В 2000 году 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, в 2017 году — 45%. Число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек, отмечала она. Поэтому возможности государства по обеспечению естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены.

В настоящее время в России действуют три вида федеральной финансовой поддержки семей с детьми: адресные и однократные выплаты на первого ребенка, выплата на второго ребенка посредством материнского капитала и выплаты на третьего и последующих детей, которые по финансовому обеспечению делятся с бюджетами регионов.

Российская семья может получить материнский капитал за второго рожденного или усыновленного ребенка с 2007 года. Его размер до конца 2019 года составляет 453 000 руб., а с 2020 года сумма вырастет до 470 240 руб. Программа рассчитана до 2021 года, при этом правительство рассматривает возможность продлить действие программы на более долгий срок, рассказывала Голикова в сентябре 2018 года. Маткапитал нельзя обналичить, средства можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования для детей.

В апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках встречи законодателей с президентом России Владимиром Путиным выступила с инициативой продлить программу по предоставлению материнского капитала до 2025 года.

«Предлагаем продлить действие программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года как минимум», — говорила она.

В марте СМИ сообщали, что Министерство труда и социальной защиты России планирует предложить правительству продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин предложил при рождении третьего и последующих детей давать семьям 450 тыс. руб. из федерального бюджета для погашения ипотечного кредита.

Соответствующий законопроект накануне прошел второе чтение в Госдуме.

Доходы российских семей должны расти, а налоговая нагрузка на семью, наоборот, должна быть снижена, говорил глава государства во время послания Федеральному собранию. «Больше детей — меньше налогов», — подчеркивал президент.

В прошлом году население России впервые за 10 лет начало сокращаться. За 2018 год россиян стало меньше на 86,6 тыс. человек — на 1 января 2019 года Росстат насчитал 146,7 млн человек.

Путин выражал уверенность, что Россия способна к 2023-2024 году добиться естественного воспроизводства населения.