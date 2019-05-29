Косяком на косяк: «Транснефть» и Минфин делят убытки

В правительстве продолжается дискуссия о том, из каких средств компания «Транснефть» должна оплачивать ущерб европейским странам за поставки на их территорию нефти, загрязненной хлоорганикой.

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что считает неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».

«Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите мое мнение, то неправильно, что по сути будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», — подчеркнул Силуанов (цитата по ТАСС).

В данный момент это самая жесткая позиция, высказанная чиновниками в вопросе о том, из каких средств надо платить компенсацию. Минэнерго и профильный вице-премьер Дмитрий Козак ранее давали понять, что можно пойти навстречу «Транснефти» и разрешить вычесть сумму компенсации из прибыли компании до того, как она выплатит государству дивиденды в 2018 году. Или снизить их размер.

Позиция Минфина в последнее время ужесточилась, и сейчас она такова — госкомпании должны выплачивать 50 % чистой прибыли в качестве дивидендов,

отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Суть в том, что «Транснефть» — это на 100% дочерняя компания государства. И в любом случае государство недополучит прибыль, не взирая на то, из какого источника доходов «Транснефть» оплатит ущерб.

О своих претензиях уже заявили контрагенты РФ в Белоруссии, Украине, Польше. Российские нефтяники также говорят о необходимости компенсировать им недополученную прибыль и требования иностранных покупателей оплатить ущерб от «грязной» нефти. Плюс к этому затраты на реверсные поставки такой нефти обратно в Россию, расходы на ее очистку и временное хранение и т.п.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил о сумме в $100 млн, однако «сотни миллионов долларов», по словам президента Александра Лукашенко, хочет получить одна только Белоруссия. По факту, скорее всего, размер издержек оператора будет куда больше. По данным агентства Reuters, в Белоруссию и Европу попало не менее 5 млн тонн нефти, содержащей хлориды.

16 мая вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что убытки всем, кто сможет доказать понесенный ущерб, компенсирует «Транснефть», а затраты компании будут учтены при утверждении ее дивидендов.

«Дивиденды платятся исходя из чистой прибыли, а это будут затраты. Мы будем делать все, чтобы они были учтены», — пообещал он. .

Сама «Транснефть», правда, заявила, что не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов из-за чрезвычайного происшествия с нефтепроводом «Дружба».

«Хотел бы подчеркнуть: компания не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении размера дивидендов в связи с произошедшим инцидентом. И это было подтверждено вчера на заседании совета директоров «Транснефти»,

— заверил представитель компании Игорь Демин ТАСС.

Он отметил, что в деле о загрязнении нефти следствие признало «Транснефть» потерпевшей стороной. «Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России Андрея Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это «косяком в работе Минфина». Полагаю, что в данном случае Антон Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании «Транснефть», — цитирует Демина «Интерфакс».

Эксперты не исключают, что компенсировать свои убытки компания попытается иным способом. Так, еще в прошлом году «Транснефть» поднимала вопрос о необходимости увеличения тарифов на прокачку нефти. Теперь у компании есть причина вернуться к этому вопросу.

«Больше логики именно в планах Минфина, так как сейчас речь идет о выплатах за прошлый год, а инцидент с грязной нефтью произошел в рамках 2019 года, то есть его влияние должно учитываться при определении выплат в следующем году, 2020 году, когда станет понятна итоговая прибыль «Транснефти» за весь 2019», — полагает аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Вадим Кравчук.

В то же время, денег на выплату ущерба из дивидендов «Транснефти» может и не хватить. «При самом позитивном раскладе дивиденды могут составить 80 млрд рублей», — полагает Сергей Суверов.

В 2018 году «Транснефть» направила на дивиденды примерно 22% прибыли, согласно отчетности по международным стандартам (МСФО). В этом году компания собиралась увеличить выплаты до 25-50% от прибыли. При этом в качестве базы для определения выплат вице-президент компании Максим Гришанин предлагал взять 170 млрд рублей.

«Выплата на одну акцию, согласно нашим расчетам, будет в диапазоне 7,5 — 14 тыс. рублей, что при благоприятном сценарии обеспечит доходность почти 9% и рост стоимости самих акций на 10-15% от текущих значений», — посчитал Кравчук.

Проблемы с поставкой некачественной нефти начались в середине апреля. Нефть с содержанием хлоридов поступала по трубопроводу «Дружба» сначала в Белоруссию, а потом — в Польшу, Словакию, Венгрию и на Украину. Также были обнаружены хлориды в нефти, которая поступала на танкеры для поставок в Европу через порт Усть-Луга.

Как считает следствие, плохая нефть попала в трубопровод по вине частной компании, терминал которой находится возле магистральной ветки Самара — Унеча. Подозреваемые задержаны.

30 апреля глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил Владимиру Путину, что все материалы по загрязнению были переданы ФСБ для дальнейшего расследования.