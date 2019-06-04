Напрасные надежды: России предрекли полный провал

Россия не справится с задачей удвоения ВВП к 2024 году, полагают экономисты Bloomberg Economics.

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Такую цель правительству ранее поставил президент РФ Владимир Путин. Для реализации этой задачи были, в частности, сформулированы национальные проекты, реализация которых, по оценке правительства РФ, обойдется в $396 млрд.

«Цифры выглядят большими, однако ежегодный рост ВВП без каких-либо больших расходов и глубоких реформ, вероятно, задержится на уровне около 2%», — прогнозирует Bloomberg.

«План Путина удвоить рост [экономики] России, скорее всего, провалится», — полагают эксперты.

Задача удвоения темпов экономического роста впервые была поставлена Путиным в послании Федеральному собранию еще в 2003 году. «Дедлайном» для решения этой проблемы было обозначено десятилетие, но к 2013 году удвоить рост ВВП не удалось. О необходимости повысить ВВП на душу населения почти в два раза в течение десяти лет Владимир Путин во второй раз напоминал в 2011 году. Не добившись и этого, российский президент поставил в 2016 году еще более амбициозную задачу: обогнать по темпам роста ВВП весь мир.

«Поручаю правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит, наращивать позиции России в глобальной экономике»,

— говорил Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в 2016 году.

После переизбрания в 2018 году Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем поставлены задачи достигнуть темпов экономического роста выше мировых и вернуть Россию в топ-5 крупнейших экономик мира. Для этого нам нужно потеснить с пятого места Германию и обеспечить рост ВВП в 3%.

На данный момент наша страна занимает шестое место после Китая, США, Индии, Японии и ФРГ. Войти в пятерку необходимо в течение шести лет, начиная с 2018 года. А к 2025 году (четвертый срок Владимира Путина закончится в 2024 году) российский лидер потребовал от правительства достигнуть роста ВВП в 1,5 раза.

При этом последний раз серьезный рост — в 3% — был у России в 2012 году — самом успешном после кризиса 2008 года. После 2013 года Россия вылетела из элитного клуба топ-5 крупнейших экономик мира. В 2015 году наша экономика и вовсе ушла в минус на 2,5%, в 2016-м смогла вырасти на 0,3%, в 2017-м – на 1,6%.

Показатель в 2% роста ВВП смог преодолеть только в 2018 году. Правда, опубликованной тогда Росстатом статистике с ростом экономики на 2,3%, поверили далеко не все.

На цифры 2,3% повлияли точечные факторы, а не долгоиграющие, которые должны были стать прочной основой для длительного роста экономики страны, пояснил советник Института современного развития Никита Масленников.

Если принимать это во внимание, то реальный рост ВВП в 2018 году был в вилке от 1,6 до 1,8%, считают экономисты.

Предпосылки для удвоения темпов роста российской экономики есть, полагает Масленников. Когда эта задача ставилась, предполагалось, что для этого будут созданы определенные механизмы роста: речь идет о выполнении нацпроектов и создании стимулирующей деловой среды, уточняет эксперт. Это необходимые условия, однако с ними есть ряд трудностей.

«Национальные проекты — это, конечно, хорошо, но это ограниченные средства, причем преимущественно бюджетные, которые зависят в том числе и от темпов роста. Потому что

если у нас будут темпы роста как сегодня, то ресурсов для реализации нацпроектов на следующий год у нас будет гораздо меньше запланированных»,

— предупреждает Масленников.

Если нацпроекты и стимулирующая деловая среда работают в «жесткой сцепке», тогда темпы роста, по крайней мере, от 3% и выше – это реалистично, добавляет он.

Для создания второго условия — развития деловой среды, которая бы стимулировала инвестиции, не хватает скорости создания законодательной базы. В частности, это законопроект о специальных инвестиционных контрактах, который прошел только первое чтение и непонятно, когда он заработает, добавляет эксперт.

Прогнозисты также забывают о важной детали:

к 2021 году мир может скатиться в рецессию. И если Россия к этому времени выйдет на темпы роста в 2%, то стране удастся удержаться, в противном случае российская экономика может уйти в глубокий минус,

предупреждает Масленников.

Пока экономика России показывает очевидное замедление. Уже в первом квартале текущего года рост ВВП резко замедлился — до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года.

Сдерживающими факторами экономического роста эксперт назвал «разрыв логики» сцепки нацпроектов и стимулирующей деловой среды. Это объясняется тем, что нацпроекты уже требуют перезагрузки в «распределении средств между приоритетами», а с деловой средой пока все еще сложно, признает он.

Все надежды на ускорение роста экономики в сегодняшних условиях, когда один из основных экономических драйверов в виде потребительского спроса остается подавленным, возлагаются на тот импульс, который могут дать государственные инвестиции, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Наибольшие сомнения вызывает тот факт, что масштабные по своему объему госсредства все еще далеки от непосредственного использования в таких «мегастройках», как нацпроекты, добавляет он.

«Мы надеемся, что концу 2019 году государственные средства все же начнут доводиться до непосредственных субъектных получателей, что позволит рассчитывать на ускорение экономики во второй половине 2020 года», — говорит Покатович.

Экономист прогнозирует, что в 2019 году будут сдержанные темпы роста ВВП – вблизи 0,8-1,2%. Если государственная ставка на нацпроекты окажется верной и в течение 2020 года будет активный рост госрасходов и восстановление потребительского спроса, то в 2020 году экономический рост может ускориться до 1,8-2,2%, добавляет он.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в последние три года рост ВВП России в среднем был на уровне 1,4%. В апреле МВФ прогнозировал рост ВВП на 2019 год в 1,6%, на 2020 год в 1,7%. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год — 1,3%, Центробанк ожидает рост в вилке от 1,2 до 1,7%.