Крымский мост закрыли для проезда

Проезд для машин на Крымском мосту временно ограничили. Об этом сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в публикации.

Сообщение о перекрытии движения появилось в 16:33 (мск).

В прошлом месяце мост перекрывали уже несколько раз. 30 мая ограничение действовало около получаса. Движение по мосту ограничивали также 28 мая. 24 мая шесть поездов «Таврия» задержались после временной остановки движения. 16 мая мост закрывали почти на 12 часов. В очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось ждать около двух часов.

Кроме того, автомобили с людьми разбились на северо-востоке Москвы и попали на камеру. Авария произошла в районе Свиблово на пересечении проезда Серебрякова и Сельскохозяйственной улицы. На размещенных в сети кадрах видно, что Hyundai получил серьезные повреждения.

Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу бензина.