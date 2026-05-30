Движение по Крымскому мосту восстановили

Крымский мост открыли для транспорта спустя полчаса
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после временного ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе переправы.

Сообщение о возобновлении движения по мосту было опубликовано в 10:15 мск.

Ограничения действовали около получаса. Причины закрытия проезда не уточнялись. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

В этом месяце мост перекрывали уже несколько раз. 28 мая он не работал для автотранспорта, а 24 мая шесть поездов «Таврия» задержались после временной остановки движения на Крымском мосту, из которых три следовали из Москвы, а один — из Санкт-Петербурга.

16 и 17 мая движение транспорта по Крымскому мосту приостанавливалось. В первый день его закрывали почти на 12 часов. После этого в очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось ждать около двух часов.

Ранее в Крыму была объявлена ракетная опасность.

 
