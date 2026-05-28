В Крыму объявлена ракетная опасность

В Крыму объявили беспилотную и ракетную опасность. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«Ракетная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении.

МЧС призвало граждан сохранять бдительность.

28 мая в Минобороны РФ заявили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 62 украинских беспилотника над территорией России. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Накануне экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Украину добиваться контроля над Крымом, сделав его «непригодным для использования» и взорвав Крымский мост. Он посоветовал ВСУ бить по аэродромам, флоту, логистике и другим объектам, чтобы «русские поняли, что не могут там оставаться», а «Крым не приносит никакой пользы».

Ранее британский политик признал право России на Крым.