Дептранс вновь объявил о перекрытиях дорог в Москве

В Москве временно ограничили движение транспорта на двух участках автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на улице Тверская по направлению в центр. <…> на Пушкинской площади. Объезд возможен по Садовому кольцу», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

В 10:47 мск появилось сообщение об ограничении движения на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр. В 11:11 мск дорогу открыли.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Кроме того, в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе.

Ранее петербуржец переехал автомобилем человека во дворе дома.