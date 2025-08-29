Мантуров рассказал о средствах, выделенных на льготные программы покупки авто

Мантуров: свыше 24 млрд направили в этом году на льготные программы покупки авто

В 2025 году 24,5 млрд рублей было направлено на льготные программы поддержки спроса на автомобили в России. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он заявил, что эти средства обеспечили поставку с государственной поддержкой свыше 80 тысяч автомобилей.

Также вице-премьер обратил внимание, что в мае 2025 года была возобновлена программа «Семейный автомобиль». Мантуров отметил, что она «тоже дает дополнительную загрузку для предприятий и возможность приобрести автомобиль потребителям».

16 июля президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти России планируют донастроить программы поддержки автопроизводителей и повышения доступности автомобилей для граждан.

В середине июня глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сказал, что в России по итогам 2025 года может быть продано на 30% меньше новых автомобилей, чем в 2024 году.

Ранее россиянам рассказали, как в 2025 году взять льготный автокредит.