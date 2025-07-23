Видео: столб упал на автомобиль с оренбуржцем

В Оренбурге на видео сняли разбитый авто после падения столба

В Оренбурге столб упал на автомобиль в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «UTV. Оренбург».

«Пострадал как минимум один автомобиль. На кадрах, снятых подписчиком UTV, видно, как один из автомобилистов снимает с машины оборванные провода голыми руками», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На записи заметно, что одна из машин получила повреждения: у транспорта смят кузов.

По информации канала, инцидент произошел на улице Терешковой.

До этого сообщалось, что в Татарстане три автомобиля провалились под землю на глазах у людей. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобили упали в яму, которая образовалась на парковке.

Кроме того, в Италии 75-летний мужчина и 50-летняя женщина загорелись на борту самолета в момент его взрыва на трассе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как воздушное судно падает на оживленную трассу и воспламеняется. Проезжающие автомобили быстро отъезжают.

Ранее в Москве газон смыло на проезжую часть.