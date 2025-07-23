«Страшные кадры»: на видео попало, как самолет вспыхнул после падения на трассу

В Италии на видео попало, как самолет упал на трассу и вспыхнул

В Италии самолет упал на оживленную дорогу и загорелся. Об этом пишет издание Giornale di Brescia.

«Страшные кадры из итальянской коммуны Аццано-Мелла — самолет рухнул прямо на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как воздушное судно падает на оживленную трассу и воспламеняется. Проезжающие автомобили быстро отъезжают.

По данным издания, в момент падения в самолете находились 75-летний адвокат Серджио Равалья и 50-летняя Анна Мария Де Стефано. Люди получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Татарстане три автомобиля провалились под землю на глазах у людей. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобили упали в яму, которая образовалась на парковке.

Кроме того, 22 июля в Москве на улице Малая Филевская больной диабетом просил помощи, стоя на крыше затопленного красного автомобиля.

Ранее в Москве газон смыло на проезжую часть.