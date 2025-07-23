«Тела были охвачены пламенем»: итальянцы рассказали о страшном падении самолета на трассу

В Италии люди загорелись в момент взрыва самолета на трассе

В Италии 75-летний мужчина и 50-летняя женщина загорелись на борту самолета в момент его взрыва на трассе. Об этом пишет Brescia Today.

«Мы видели, как их тела были охвачены пламенем», — рассказали автомобилисты, которые в тот момент ехали по трассе.

По информации Brescia Today, люди, которые в момент падения находились на воздушном судне, получили травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, спасатели ликвидировали пожар несколько часов. В настоящее время причины крушения самолета не установлены.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как воздушное судно падает на оживленную трассу и воспламеняется. Проезжающие автомобили быстро отъезжают.

До этого сообщалось, что в Татарстане три автомобиля провалились под землю на глазах у людей. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобили упали в яму, которая образовалась на парковке.

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