«Тела были охвачены пламенем»: итальянцы рассказали о страшном падении самолета на трассу

В Италии 75-летний мужчина и 50-летняя женщина загорелись на борту самолета в момент его взрыва на трассе. Об этом пишет Brescia Today.
«Мы видели, как их тела были охвачены пламенем», — рассказали автомобилисты, которые в тот момент ехали по трассе.
По информации Brescia Today, люди, которые в момент падения находились на воздушном судне, получили травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, спасатели ликвидировали пожар несколько часов. В настоящее время причины крушения самолета не установлены.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как воздушное судно падает на оживленную трассу и воспламеняется. Проезжающие автомобили быстро отъезжают.
До этого сообщалось, что в Татарстане три автомобиля провалились под землю на глазах у людей. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобили упали в яму, которая образовалась на парковке.
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