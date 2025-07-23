«На глазах машины ушли»: в Татарстане авто провалились под землю и попали на видео

Mash: в Татарстане машины провалились под землю на парковке

В Татарстане три автомобиля провалились под землю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Три машины провалились под землю на парковке у склада в Новой Туре — ее просто размыло», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобили упали в яму, которая образовалась на парковке. По словам автора видео, автомобили ушли под землю «на глазах».

До этого сообщалось, что в Москве больной диабетом просил помощи, стоя на крыше затопленного автомобиля.

«Вечером 22 июля в районе Фили-Давыдково (ЗАО Москвы) на улице Малая Филевская полностью затопило легковой автомобиль. Внутри находился мужчина, страдающий диабетом. Он успел выбраться на крышу машины и оттуда звал на помощь», — говорится в сообщении Telegram-канала «Моя Москва».

На кадрах видно, как мужчина стоит на крыше красного автомобиля, при этом машина наполовину ушла под воду. По информации канала, на место прибыли спасатели, которые добрались до мужчины в гидрокостюмах и эвакуировали его.

Ранее в Москве газон смыло на проезжую часть.