Видео: в Москве газон смыло на проезжую часть

В Москве во время ливней газон смыло на проезжую часть

В Москве газон смыло на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«На пересечении Минской улицы и проспекта Багратиона газон смыло прямо на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как автомобили объезжают газон, смытый на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Москве больной диабетом просил помощи, стоя на крыше затопленного автомобиля.

«Вечером 22 июля в районе Фили-Давыдково (ЗАО Москвы) на улице Малая Филевская полностью затопило легковой автомобиль. Внутри находился мужчина, страдающий диабетом. Он успел выбраться на крышу машины и оттуда звал на помощь», — говорится в сообщении Telegram-канала «Моя Москва».

На кадрах видно, как мужчина стоит на крыше красного автомобиля, при этом машина наполовину ушла под воду. По информации канала, на место прибыли спасатели, которые добрались до мужчины в гидрокостюмах и эвакуировали его.

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