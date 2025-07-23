Диабетик просил помощи, стоя на крыше затопленного авто в Москве, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как больной диабетом просил помощи на затопленном авто

В Москве больной диабетом просил помощи, стоя на крыше затопленного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Вечером 22 июля в районе Фили-Давыдково (ЗАО Москвы) на улице Малая Филевская полностью затопило легковой автомобиль. Внутри находился мужчина, страдающий диабетом. Он успел выбраться на крышу машины и оттуда звал на помощь», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина стоит на крыше красного автомобиля, при этом машина наполовину ушла под воду.

По информации канала, на место прибыли спасатели, которые добрались до мужчины в гидрокостюмах и эвакуировали его. Медики оказали москвичу всю необходимую помощь на месте.

До этого сообщалось, что в Москве люди оказались заблокированы в автомобиле из-за сильного ливня.

«Москвичи не могут выйти из своей машины из-за сильного ливня и потока воды. По данным SHOT, брат с сестрой заперты в салоне своего Vortex в Ореховом проезде в районе Зябликов», — говорится в сообщении. На опубликованных в сети кадрах видно, что дорогу вокруг автомобиля затопило.

Ранее автомобиль с москвичом перевернулся на проезжей части и попал на видео.