Мишустин ждет лучших качеств от нового министра транспорта

Правительство ожидает от нового министра транспорта Андрея Никитина проявления лучших качеств и хороших результатов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания, пишет ТАСС.

«Андрей Сергеевич, хочу вас поздравить с назначением, пожелать удачи, успехов <...> Рассчитываю, на этом посту вы проявите свои лучшие качества, будете добиваться конкретных результатов», — сказал Мишустин.

10 июля стало известно, что Андрей Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Министерства транспорта РФ.

8 июля Путин подписал указ о назначении Никитина главой министерства транспорта России. С февраля этого года он занимал пост замглавы ведомства. Российский лидер выразил готовность поддержать кандидатуру Никитина на пост, если парламент одобрит такие кадровые перестановки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин считает Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед Минтрансом задачам.

Ранее новый глава Минтранса сказал свое мнение о Старовойте на церемонии прощания.