Андрей Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса

Андрей Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Министерства транспорта РФ. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, пишет РИА Новости.

Российский премьер поздравил Никитина с назначением на новую должность.

«На этой неделе по предложению президента в Государственную думу была внесена кандидатура Андрея Сергеевича Никитина на должность министра транспорта. Депутаты ее поддержали, и глава государства подписал указ о назначении», — сказал Мишустин.

8 июля Путин подписал указ о назначении Никитина главой министерства транспорта России. С февраля этого года он занимал пост замглавы ведомства. Российский лидер выразил готовность поддержать кандидатуру Никитина на пост, если парламент одобрит такие кадровые перестановки.

До этого сообщалось, что в России будут снижать себестоимость отечественных автомобилей и повышать производительность труда.

По словам Мишустина, также необходимо определить условия доступа к мерам господдержки для автопредприятий и сформировать прогноз структуры автомобильного парка в условиях развития рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключённого транспорта.

Ранее правительство поручило создать институт главных конструкторов автомобилей.