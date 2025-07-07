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Политолог назвал возможную причину увольнения главы Минтранса РФ Старовойта

Политолог Слатинов: Старовойта могли отправить в отставку из-за вторжения ВСУ
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Увольнение министра транспорта РФ Романа Старовойта может быть связано со вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал политолог Владимир Слатинов.

Эксперт обратил внимание, что Старовойт возглавлял приграничный регион в период строительства оборонительных сооружений. В связи с этим он несет как минимум политическую ответственность за атаку украинских войск на Курскую область.

«Все обстоятельства, связанные со злоупотреблениями при строительстве фортификаций, расследуются весьма активно — на это, по всей видимости, выдана верховная отмашка. <...> Появятся ли другие сюжеты в этой части [после отставки Старовойта] — увидим», — отметил Слатинов.

По мнению политолога, решение уволить министра транспорта — «вполне естественно».

7 июля президент РФ Владимир Путин освободил министра транспорта Романа Старовойта от занимаемой должности. Чиновник возглавил ведомство в мае прошлого года, а в период с 2019 по 2024 годы занимал пост губернатора Курской области.

Ранее российский лидер назначил исполняющего обязанности министра транспорта.

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