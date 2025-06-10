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Шесть автомобилей столкнулись на Измайловском шоссе в Москве и попали на видео

Появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение в Москве

В Москве на видео попали последствия столкновения шести автомобилей на Измайловском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На кадрах видно, как автомобили, среди которых – три грузовика, подперли друг друга», — говорится в сообщении.

«На Измайловском шоссе в районе дома 71 произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По информации канала, в результате автомобильной аварии образовалась пробка длиной в 1,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбрать пути объезда.

Кроме того, стало известно, что после ДТП два человека оказались зажаты в салоне грузового автомобиля.

До этого в Татарстане мотоциклист врезался в столб на большой скорости. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в столб.

Ранее в Петербурге перевернутый автомобиль затруднил движение на КАД.

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