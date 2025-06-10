На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности массовой аварии, парализовавшей движение автомобилей в Москве

В Москве ДТП с шестью автомобилями затруднило движение транспорта
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве массовое ДТП парализовало движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Измайловском шоссе в районе дома 71 произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате автомобильной аварии образовалась пробка длиной в 1,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбрать пути объезда.

Кроме того, стало известно, что после ДТП два человека оказались зажаты в салоне грузового автомобиля.

До этого сообщалось, что в Татарстане мотоциклист врезался в столб на большой скорости. В сети появилось видео с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в столб. От удара детали от транспорта разлетаются по проезжей части.

Ранее жесткий кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами