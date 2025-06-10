Появились подробности массовой аварии, парализовавшей движение автомобилей в Москве

В Москве массовое ДТП парализовало движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Измайловском шоссе в районе дома 71 произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате автомобильной аварии образовалась пробка длиной в 1,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбрать пути объезда.

Кроме того, стало известно, что после ДТП два человека оказались зажаты в салоне грузового автомобиля.

До этого сообщалось, что в Татарстане мотоциклист врезался в столб на большой скорости. В сети появилось видео с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в столб. От удара детали от транспорта разлетаются по проезжей части.

Ранее жесткий кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео.