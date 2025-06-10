В Петербурге перевернутый автомобиль затруднил движение на КАД

В Петербурге перевернутое авто, затруднившее движение на КАД, попало на видео

В Санкт-Петербурге на КАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«Авария на 97-м километре внешнего кольца КАД, перед Ропшинским шоссе. Есть небольшая пробка», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что перевернутая машина находится на обочине дороги. На записи также заметно, что у второго автомобиля, участника ДТП, поврежден капот, а запчасти от автомобилей разбросаны на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклист врезался в машину. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в остановившуюся машину, при этом остальные автомобили объезжают транспорт. Кроме того, после удара мотоциклист подлетает, переворачивается в воздухе и падает на проезжую часть.

Кроме того, в Подмосковье автомобиль влетел в подъезд многоквартирного дома в районе жилищного комплекса «Императорские Мытищи».

Ранее появились подробности массовой аварии, парализовавшей движение автомобилей в Москве.