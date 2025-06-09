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«Его разорвало пополам»: последние секунды жизни байкера попали на видео

В Татарстане на видео попало, как байкер на огромной скорости влетел в столб

В Татарстане мотоциклист врезался в столб на большой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«Последние секунды жизни 27-летнего байкера из Татарстана попали на видео. Водитель «Лады» при перестроении не пропустил мотоциклиста, после чего тот на огромной скорости влетел в столб и его разорвало пополам», — говорится в сообщении.

Telegram-канал RU_CHP опубликовал видео с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в столб. От удара детали от транспорта разлетаются по проезжей части.

До этого на Филиппинах ребенок вывалился из лопнувшего живота женщины в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как беременная женщина стоит на пешеходном переходе, где ее сбивает автомобиль. От удара пострадавшая отлетает в сторону, в этот момент из ее живота вылетает ребенок, которого переезжает машина.

Ранее жесткий кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео.

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