Массовая авария произошла на Московском скоростном диаметре

Массовая авария с участием шести авто произошла на МСД в Москве

Массовая автомобильная авария произошла на Московском скоростном диаметре, сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Шесть автомобилей столкнулись на МСД в районе Окружного проезда. В результате ДТП в грузовом автомобиле оказались зажаты 2 человека», — сообщает канал.

Подробности аварии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Татарстане мотоциклист врезался в столб на большой скорости. В сети появилось видео с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в столб. От удара детали от транспорта разлетаются по проезжей части.

Ранее жесткий кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео.