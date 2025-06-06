Трамп продаст свой автомобиль Tesla из-за конфликта с Маском

Трамп избавится от своего автомобиля Tesla из-за разногласий с Маском

Президент США Дональд Трамп планирует продать свой автомобиль Tesla, сообщает газета The Washington Post.

«Слухи о намерении президента избавиться от электрокара появились на фоне разногласий Трампа и Маска», — сообщает газета.

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X резкой критики законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

Дональд Трамп купил электромобиль Tesla у миллиардера Илона Маска в начале 2025 года. Глава государства приобрел красную Model S, высоко оценив ее внешний вид и интерьер.

До этого Трамп говорил о намерении приобрести автомобиль Tesla в знак поддержки Илона Маска.

«Я собираюсь купить совершенно новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска», — пообещал он.

Ранее компанию Tesla выгнали с канадского автосалона.