Компанию Tesla выгнали с канадского автосалона

Компанию Tesla прогнали с автошоу в Канаде из-за заботы о безопасности

Американскую компанию Tesla исключили из участников автосалона в канадском Ванкувере, сообщает Motor со ссылкой на газету Vancouver Sun.

Организаторы автосалона в Ванкувере заверили, что предоставили Tesla возможность уйти добровольно. Однако компания этим не воспользовалась, и ее исключили принудительно.

Официальная причина — беспокойство о безопасности мероприятий. Автомобили и автосалоны Tesla последнее время подвергаются атакам: их поджигают и расстреливают, спускают шины. Происходит это на фоне растущей политической активности главы компании Илона Маска и торговых войн Дональда Трампа.

До этого неизвестные в городе Сейлем американского штата Орегон открыли стрельбу по окнам автосалона Tesla и разбили их.

Участники нападения пока не задержаны. В январе этот же салон уже становился объектом поджога и актов вандализма.

Телеканал подчеркивает, что полицейские ведут расследование произошедшего, к ним присоединились сотрудники ФБР США.

В январе сообщалось, что чистая прибыль американской компании по производству электромобилей Tesla обрушилась более чем вдвое — с $15 млрд до $7,1 млрд.

Операционная прибыль предприятия рухнула на 20%, выручка от реализации электромобилей снизилась на 6%, до $77,1 млрд, а общая выручка достигла $97,7 млрд, что на 1% больше относительно показателя за год до этого.

Ранее в Польше призвали не покупать автомобили Tesla из-за высказываний Илона Маска.