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Трамп заявил, что купит Tesla, чтобы поддержать Илона Маска

Трамп поддержит Маска покупкой автомобиля Tesla
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что купит автомобиль Tesla, чтобы поддержать владельца компании Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра утром я собираюсь купить совершенно новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска. Почему его нужно наказывать за то, что он использует свои огромные способности для того, чтобы помочь сделать Америку снова великой?» — заявил президент США в соцсети Truth Social.

По данным издания The Independent, состояние Маска за сутки сократилось на $8,8 млрд после падения акций принадлежащей ему автокомпании. Акции Tesla упали после того, как президент США ввел новые пошлины на товары из Канады, откуда в том числе импортируются компоненты для Tesla. Также были повышены пошлины на товары из Китая, который для Tesla является вторым по объемам рынком сбыта.

Ранее была названа дата начала продаж нового кроссовера Haval в России.

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