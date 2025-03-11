Трамп заявил, что купит Tesla, чтобы поддержать Илона Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что купит автомобиль Tesla, чтобы поддержать владельца компании Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра утром я собираюсь купить совершенно новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска. Почему его нужно наказывать за то, что он использует свои огромные способности для того, чтобы помочь сделать Америку снова великой?» — заявил президент США в соцсети Truth Social.

По данным издания The Independent, состояние Маска за сутки сократилось на $8,8 млрд после падения акций принадлежащей ему автокомпании. Акции Tesla упали после того, как президент США ввел новые пошлины на товары из Канады, откуда в том числе импортируются компоненты для Tesla. Также были повышены пошлины на товары из Китая, который для Tesla является вторым по объемам рынком сбыта.

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