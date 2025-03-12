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Трамп купил Tesla напротив Белого дома

Дональд Трамп рассказал о покупке Tesla прямо у Белого дома
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AP

Президент США Дональд Трамп внезапно купил электромобиль Tesla у миллиардера Илона Маска прямо напротив Белого дома. Об этом он рассказал на встрече с бизнесом, трансляцию которой вели местные телеканалы.

«Мы вышли напротив Белого дома. У него (Илона Маска — «Газета.Ru») было четыре, я купил одну на глазах у журналистов, очень публично», — пояснил президент.

Американский лидер приобрел красную Model S, высоко оценив ее внешний вид и интерьер. Всего на подъезде у Белого дома Маск представил пять машин, в том числе Cyber Truck, которая уже есть у Трампа. Президент не стал водить свою новый электромобиль, объяснив это ограничениями Секретной службы.

До этого Трамп говорил о намерении приобрести автомобиль Tesla в знак поддержки Илона Маска.

«Я собираюсь купить совершенно новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска», — пообещал он.

Ранее Трамп пообещал «закрыть» автопром Канады.

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