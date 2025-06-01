Транспортная прокуратура организовала проверку после обрушения моста в Брянской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения моста в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климово – Москва», — говорится в сообщении.

Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Mash уточнил, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение». Число пострадавших при обрушении моста выросло до 44 человек, четыре человека не выжили.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия организована работа экстренных служб и представителей органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим, добавил он.

Московская железная дорога заявила, что автомобильный мост рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. По информации Telegram-канала Baza, причиной обрушения переправы, по предварительным данным, стал подрыв опоры.

Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.