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Массовое ДТП с автобусом, такси и каршерингом произошло в Москве

В Москве произошло ДТП с автобусом, каршерингом и такси, пострадал ребенок
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве произошло массовое ДТП с участием автомобилей такси и каршеринга, а также автобуса. Об этом сообщает ТАСС.

«ДТП с участием трех автомобилей произошло на Родниковой улице. По предварительной информации, столкнулись автобус, такси и автомобиль каршеринга», — приводит агентство слова источника в оперативных службах.

В результате аварии пострадал ребенок, уточнил собеседник агентства.

ДТП произошло в районе Солнцево, недалеко от железнодорожной платформы Новопеределкино, уточняет 360.ru. По его данным, пострадавший ребенок получил травму носа.

О причинах ДТП не сообщается, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Москве на видео сняли самокатчика, ехавшего со скоростью 100 км/ч в потоке машин.

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